Varhanní sobota v Turnově

Renomovaný varhaník Radek Rejšek během prohlídky poskytne lidem krátký odborný výklad o historii varhan a jejich technických funkcích. Na závěr pak návštěvníkům zahraje krátkou ukázku.
Prohlídky jsou od 9 do 16 hodin.
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Renomovaný varhaník Radek Rejšek během prohlídky poskytne lidem krátký odborný výklad o historii varhan a jejich technických funkcích. Na závěr pak návštěvníkům zahraje krátkou ukázku.
Prohlídky jsou od 9 do 16 hodin.
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