Program začíná v 11 hodin vystoupením v kapli (Bohuslav a Eva Lédlovi). Další koncerty se konají každou půlhodinu. Poslední vystoupení bude v 15 hodin.
Hrad hostí varhanní maraton
Vrané nad Vltavou nabízí zájemcům rybaření s výhledem. Chytíte tu i unikátního mníka
Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou,...
Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen
„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“
Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit
Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.
Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy
Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?
Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové
Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...
Sýpka hostí tradiční textilní techniky
Přijďte si zkusit něco, co se dnes jen tak nevidí. V Sýpce Lemberk se zájemci setkají s tradičními textilními technikami. V sobotu si vyzkoušejí textilní zpracování kopřivy.
Jan Jindřich Lucemburský bude mít před kostelem v Brně-Králově Poli sochu
Moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský (1322 - 1375) bude mít před kostelem v brněnské části Královo Pole sochu. Za jejím vznikem stojí Královopolský...
Čtyřicetimetrové pilíře už stojí. U Brtnice budují druhý nejvyšší most na Vysočině
Všechny nejvyšší pilíře vysokého silničního mostu už stojí. Stavbaři pravděpodobně ještě letos začnou s betonováním vrchní mostní konstrukce. Budování obchvatu Brtnice na cestě mezi Jihlavou a...
Veletrh sportu míří do arény
Desítky sportovních klubů z celého Libereckého kraje se v sobotu představí na veletrhu Sport Live v liberecké aréně. Umožní tak každému malému i velkému návštěvníkovi vyzkoušet si, jaké to je být...
Plzeň za 30 milionů promění dříve zanedbanou plochu ve sportovní Predator Park
Víceúčelový sportovní Predator Park s pumptrackem, s běžeckým oválem a překážkovou dráhou s workoutovými prvky vybuduje na nevyužívané a zanedbané ploše u...
V Karlových Varech se dnes po rekonstrukci otevřel bazén v Alžbětiných lázních
Po téměř dvouměsíční rekonstrukci se dnes v Karlových Varech otevřel veřejný vnitřní bazén v Alžbětiných lázních. Opravy začaly po filmovém festivalu v...
Farmu obsadí country festival
Od pátku do neděle obsadí Farmu Vysoká u Chrastavy 14. ročník Country Festivalu Vysoká 2025. Návštěvníky opět čekají westernové závody, ukázky parkurového skákání, indiánská vesnička, farmářská...
Stát slibuje otevřít D49 do června. Obce pochybují a chystají další blokádu
Koncem srpna zablokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Ve čtvrtek 11. září to v Martinicích na Kroměřížsku zopakují. Blokáda provozu se bude konat od...
Brňané si mohou od 17. září na výstavišti projít virtuální model nového nádraží
Novým brněnským nádražím a jeho okolím se ve virtuální realitě mohou lidé od 17. září procházet na výstavišti v Brně. Asi třičtvrtěhodinovou komentovanou...
