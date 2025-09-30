Vasilův Rubáš navštíví liberecký Bunkr

Nápadité, trefné a vtipné texty, neotřelé a přitom chytlavé melodie. K tomu střídmá instrumentace, zároveň zajímavé aranže – to vše je Vasilův Rubáš.
Skupina vystoupí v libereckém hudebním klubu Bunkr v pátek 3. října od 20 hodin.
Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.
Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.
Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....
Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...
Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....
Pardubice patří k městům, ve kterých za poslední rok nejvíce zdražily pronájmy bytů. Metr čtvereční je nyní v průměru už téměř za 300 korun. Podobné je to s cenami bytů. Radnice pomáhá mladým rodinám...
Na jeden rok poslal v úterý Krajský soud v Ústí nad Labem do vězení bývalého žáka základní školy v děčínské části Březiny, jenž letos v únoru vyhrožoval, že ve škole bude vraždit. Zároveň mu uložil...
Pražský masér Richard Pobiš u soudu přiznal vinu. Obžaloba ho viní ze znásilnění a sexuálního nátlaku vůči klientkám. Hrozí mu až sedm let vězení.
Prezident Petr Pavel vystoupí v úterý 30. září 2025 večer se zvláštním projevem k národu. Půjde o jeho první předvolební projev ve funkci hlavy státu. Krátké vystoupení odvysílají všechny hlavní...
Ústecký krajský soud poslal na doživotí za mříže čtyřiačtyřicetiletého muže za brutální dvojnásobnou vraždu a pokus o vraždu. Podle obžaloby koncem loňského roku na Teplicku úmyslně surově zavraždil...
V první větvi kauzy havířovských bytů státní zástupce Vojtěch Pospíšil obžaloval sedm lidí a tři firmy za machinace s veřejnými zakázkami. Za pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným...
Z víkendové vraždy ženy v Litvínově na Mostecku policie obvinila pětapadesátiletého ženina partnera. Vyšetřovatel podal návrh na vzetí obviněného do vazby. V případě odsouzení muži hrozí až 18 let...
Podstatně větší zájem o voličské průkazy registruje pro nadcházející sněmovní volby řada měst v Olomouckém kraji. Například v Přerově hlásí zájem až o čtvrtinu...
Svátek vědecko-fantastických snímků opět představuje celovečerní novinky, legendy žánru i soutěž studentských audiovizuálních počinů.
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
Veterinární služba první pomoci začne po dlouhých jednáních od 1. října fungovat v Karlovarském kraji. Zajišťovat ji budou veterináři po celém regionu. Kontakty najdou zájemci na krajském webu.