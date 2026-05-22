Včelařství Medová královna z Rynoltic představuje dětem život včel i výrobu medu

Život včel, práci včelaře i výrobu medu a dalších produktů představuje dětem v mateřských a základních školách rodinné včelařství Medová královna z Rynoltic na Liberecku. Včelařství se zapojilo do krajského projektu Řemeslo do škol, který propojuje školy s regionálními výrobci a snaží se dětem přiblížit tradiční i moderní řemesla prostřednictvím exkurzí a workshopů, řekla dnes ČTK za organizátory projektu Petra Handlířová.
Zájem o řemeslné obory dlouhodobě kolísá, děti si často jen těžko dokážou představit, co práce skláře, pekaře nebo keramika skutečně obnáší. Právě osobní zkušenost přitom často rozhoduje o jejich dalším směřování. "Podpora řemesel není jen otázkou tradice, ale i budoucnosti regionu. Pokud chceme, aby tu vznikaly kvalitní výrobky a fungovaly rodinné firmy, musíme mladé generaci ukázat, že řemeslo má smysl a perspektivu," doplnil náměstek hejtmana Edvard Kožušník (Spolu).
Praktická zkušenost je podle řemeslníků lepší než učebnice. "Děti často překvapí, kolik toho včely dokážou vytvořit a jak důležitou roli v přírodě mají. Hodně se ptají na ekologii, udržitelnost nebo na to, jak samy mohou přírodě pomáhat. Díky praktické zkušenosti začínají více přemýšlet v souvislostech, třeba že když zůstane část zahrady neposekaná, mají včely víc potravy. Uvědomují si také, proč je důležité neplýtvat jídlem a surovinami," popsala svou zkušenost s dětmi Drahomíra Hájková z rynoltického včelařství.
Hájková navštěvuje mateřské i základní školy v regionu, od dubna do června míří školní kolektivy na exkurze i přímo do včelařství. Se svým workshopem zavítala třeba do Základní školy v Jablonci nad Nisou - Kokoníně. Děti tam měly možnost si vyrobit i vlastní svíčku z včelího vosku. "Děti byly velmi zvídavé a práce s přírodním materiálem je opravdu bavila. Podobné workshopy jim pomáhají pochopit, kolik práce, času a znalostí stojí za věcmi, které běžně používáme," uvedla učitelka Lenka Zahradníková.
Projekt Řemeslo do škol vznikl v roce 2023 jako iniciativa platformy LK sobě, která dnes v kraji sdružuje kolem 400 regionálních výrobců. Děti díky ní mohou nahlédnout třeba do moštárny, vyzkoušet si práci v korálkových dílnách nebo si osahat keramiku, přírodní materiály či tradiční potravinářské postupy. "Pro zapojené tvůrce byly vytvořeny jednotné nabídkové karty, díky nimž mohou školy jednoduše zjistit, jaké programy jednotlivé dílny nabízejí, pro jaký věk jsou určeny a jaké praktické zkušenosti si žáci odnesou," dodala Handlířová.