Nový systém třídění odpadů u domů se ve Frýdlantu na Liberecku osvědčil. Za první čtvrtrok jeho fungování ve městě ubylo směsného komunálního odpadu. Do třídění u domů se od 1. července podle radnice zapojila většina domácností. Do konce září byly lidem vydány všechny nádoby na plast, 96 procent popelnic na papír a 66 procent nádob na bioodpad z plánovaného počtu, uvedla na webu mluvčí radnice Petra Suková.
"Přestože je nový systém stále ve své počáteční fázi a jeho fungování se průběžně dolaďuje, dosavadní údaje naznačují, že se město vydalo správným směrem," uvedla Suková. Do poloviny října bylo podle ní ve městě svezeno 42,5 tuny papíru, 26,3 tuny plastu, 25,7 tuny skla a také tuna kovů. Směsného odpadu svezla odpadová firma 275,5 tuny. "Množství vytříděného odpadu má ve srovnání s rokem 2025 rostoucí tendenci, u komunálního odpadu zatím město eviduje mírný pokles," dodala mluvčí.
První výsledky hodnotí radnice pozitivně. "Množství vytříděného odpadu roste, což byl jeden z hlavních cílů zavedení nového systému. Samozřejmě víme, že ne všechno funguje od začátku ideálně. Podněty od obyvatel průběžně řešíme se svozovou společností a snažíme se celý systém zlepšovat. Důležité je, že se lidé do třídění zapojují a nové návyky se postupně stávají běžnou součástí každodenního života," uvedla vedoucí majetkosprávního odboru města Martina Černá. Konečné výsledky budou podle ní k dispozici do konce února příštího roku.
Frýdlant je jednou z 18 obcí Frýdlantského výběžku, kde mohou obyvatelé od července třídit odpad u domů. Pro území s bezmála 25.000 obyvateli pořídil dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Frýdlantsko víc než 16.000 nádob na tříděný odpad o objemu 240 litrů pro rodinné a malé bytové domy s barevně odlišenými víky a také přes 300 kontejnerů o objemu 770 a 1100 litrů pro bytové domy. Na projekt za 27 milionů korun získal svazek téměř 19 milionů Kč z Operačního programu Životní prostředí, zbytek zaplatily obce ze svého.
Měst a obcí, které podobným způsobem odpad třídí, v Libereckém kraji přibývá. Pět let funguje systém třeba v Doksech a dalších obcích Českolipska. Zkušenosti s ním mají také v Turnově nebo Jablonci nad Nisou. Tam, kde ho zavedli, se zlepšilo třídění a snížil objem směsného odpadu. Od loňského roku třídí u domů i lidé v Novém Boru nebo České Lípě. Systém chtěl zavést také Liberec, zatím od toho ale upustil.