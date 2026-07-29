Ve Frýdlantu začala stavba základny pro záchrannou službu za 108 mil.Kč

Ve Frýdlantu na Liberecku začaly práce na základně pro záchrannou službu, která dosud sídlí v prostorách pronajatých od města a hlavně garáže potřebám nevyhovují. Nová základna vyroste v sousedství nemocnice u rušné silnice I/13 z Frýdlantu směrem na Habartice a dál do Polska. Projekt přijde na 108 milionů korun a Liberecký kraj bude stavbu financovat ze svého, bez dotací, řekl při dnešním zahájení stavby ČTK hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).
"My jsme měli v rámci regionálního operačního programu peníze na záchranky, ty jsme ale dočerpali stavbou výjezdové základny v Jablonci nad Nisou. Záchranná služba původně počítala s tím, že budeme žádat o nějaké dotace z přeshraničních peněz, ty byly ale vyčerpány dřív, než jsme je doprojektovali, takže stavíme stoprocentně z našeho rozpočtu," doplnil Půta. Pozemek pro stavbu poskytlo město Frýdlant, záchranáři by se měli do nového přesunout koncem příštího roku.
Základna ve Frýdlantu zajišťuje rychlou pomoc pro zhruba 25.000 obyvatel 18 měst a obcí Frýdlantského výběžku, který se zbytkem Liberecka spojují jen dvě silnice a jedna míří přes Jizerské hory na Jablonecko. Pro region je podle starosty Dana Ramzera (ODS) fungující záchranná služba klíčová. "Frýdlantská nemocnice už akutní péči neposkytuje, když se někomu něco přihodí tady na Frýdlandsku, tak se musí svézt sanitkou," poznamenal při zahájení stavby starosta.
Ve Frýdlantu má záchranná služba jednu posádku s lékařem a dvě sanity se záchranářem. "Pro nás bude velkou výhodou zkrácení aktivace, součástí budovy budou garáže, to znamená, že, jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách nelze," uvedl ředitel krajské záchranné služby Luděk Kramář. Kapacita budovy umožňuje služby posílit třeba v krizových situacích, jako jsou povodně. Součástí úsporné dvoupodlažní budovy bude i školicí místnost.
Záchranná služba má v Libereckém kraji výjezdové základny ve 13 městech, v Liberci jsou dvě - jedna v centru a druhá na letišti, další vznikne do dvou let v Novém Boru. Dispečeři operačního střediska loni přijali téměř 81.000 volání, která vyústila v 65.000 výjezdů. Záchranná služba zaměstnává 360 lidí a každý den za pacienty v kraji vyjíždí 32 výjezdových skupin. Liberecký kraj loni na záchrannou službu přispěl 284 miliony korun, další desítky milionů ale každoročně investuje do modernizace nebo výstavby základen záchranářů.