Činohra Šaldova divadla v Liberci uvede hru, která líčí osudy čtyř žen čtyř generací z jedné rodiny. Jde o světově oceňovanou inscenaci Máma říkala, že bych neměla od britské autorky Charlotty Keatleyové, kterou napsala téměř před 40 lety. Dnes je hra přeložená do 33 jazyků a je nejčastěji uváděnou hrou ženské autorky na světě, uvedla dramaturgyně činoherního souboru Lenka Chválová.
V Malém divadle v Liberci bude mít tato inscenace premiéru tento pátek. Ve vztazích čtyř žen se zrcadlí proměny světa i posuny představ o naplněném životě během 20. století. "Snaží se pojmenovat vztahy matka-dcera, dcera-matka, jakési generační konstelace v rodině. Věci, které si předáváme z generace na generaci. A je vždycky na té aktuální generaci, aby ten baťůžek, co si předáváme, trošičku vybalila nebo z něj odstranila zbytečné nálože a zátěže, které si bereme od babiček, maminek a pak předáváme svým dcerám," uvedla režisérka představení Kateřina Dušková.
Podle herečky Markéty Tallerové se ve hře zrcadlí to, co ženy zažívají v běžné životě. "My jsme si při tom zkoušení najednou uvědomily, že to je i v těch našich rodinách. Všichni znají takové to: Tohle já v životě dělat nebudu. A pak najednou se vidím, jak dělám úplně stejnou věc jako moje máma, včetně známých vět, které nám říkala jako dětem," uvedla Tallerová.
V inscenaci hraje dceru, matku a babičku Margaret. "Mně je moc sympatická, protože to je taková ženská, která celý život všechno vydrží a všem se snaží pomáhat nebo dělat, co může nejlepšího. A ono se zjistí, že to úplně tak nejlepší nebylo. A na té hře je hezké to, že není jednoznačné, že něco je správně a něco špatně, ale že tím životem procházíme a děláme různé věci, které si myslíme, že budou dobré," dodala Tallerová.
Podle Duškové se jejich verze od původní předlohy moc neliší. "Ta hra je tak přesná v těch motivech, které se tam objevují, že jakýkoli zásah je zásah do toho celého organismu a není to možné. Takže dílčí škrty ano, dělali jsme, ale rozhodně jsme neměli ambici tuhle geniální hru jakýmkoli způsobem měnit," dodala.
Na scéně Malého divadla budou v této inscenaci kromě Tallerové hrát také Veronika Janků, v roli Jackie budou alternovat Veronika Korytářová s Antonií Talackovou a v roli nejmladší Rosie nováček libereckého souboru Alžběta Dolečková - letošní absolventka činoherního herectví na pražské DAMU. "Je to slečna, která je hodně zvídavá, hodně tvořivá a objeví takovou věc v průběhu hry, která by podle mě zamávala s každým člověkem trošku. A musí se s tím nějak popasovat," uvedla ke své roli Dolečková.