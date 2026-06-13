Ve Višňové na Liberecku budou dnes lidé hlasovat o stavbě osmé větrné elektrárny

Ve Višňové na Liberecku budou dnes lidé hlasovat o výstavbě osmé větrné elektrárny. Obec nevyhlásila referendum, ale rozhodla se uspořádat anketu. Zapojit se do ní mohou jen lidé z osad Andělka, Filipovka, Loučná a Saň, které jsou projektu nejblíž. Hlasovat mohou trvalí obyvatelé i vlastníci staveb pro bydlení či rekreaci bez trvalého pobytu starší 18 let. Anketní lístky mohou dnes od 08:00 do 20:00 vyplnit a vhodit do urny v kulturním domě v Andělce.
U osady Andělka stojí sedm stometrových větrných elektráren o celkovém výkonu 14,35 megawattu (MW) postavených v letech 2012 a 2014. Od roku 2015 provozuje větrný park společnost VP Andělka, která teď chce přidat osmou. Elektrárna s výškou tubusu 166 metrů a instalovaným výkonem 6,2 MW by měla stát na obecním pozemku, zastupitelstvo se záměrem v prosinci 2024 souhlasilo. Lidé z okolí se ale obávají zvýšení hluku, už teď mnohé obtěžuje. Měření hluku ale překročení limitů neprokázalo. Proti záměru vznikla petice.
Obec chce zmapovat postoj místních k plánovanému rozšíření, očekává, že by k hlasování do kulturního domu v Andělce mohlo dorazit kolem 200 lidí. Odpovídat budou na pět otázek, povinná je ta první: Souhlasíte s rozšířením větrného parku Andělka o osmou větrnou elektrárnu? Na odpověď je výběr ANO/NE. Obec také zajímá, zda je hlasující obyvatelem v obci trvale hlášeným nebo vlastní nemovitost k rekreaci, a ze které osady je. Zjistit chce také, z čeho mají lidé obavy, co by případně změnilo negativní postoj odpůrců.
Pro obec jsou elektrárny zdrojem příjmů, za dobu jejich existence do rozpočtu získala téměř 12 milionů korun. U osmé elektrárny nabízí firma obci milion korun při podpisu plánovací smlouvy a dalších 1,75 milionu ročně po dobu provozu elektrárny. Z toho 850.000 korun ročně je příspěvek na energie pro obyvatele Andělky, a to místní i chalupáře. Výsledky ankety budou podkladem pro rozhodování zastupitelstva, nebudou ale závazné, jako by bylo referendum.