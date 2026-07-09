Ve výběhu slonů v Liberci přibyl kontejner, samice začne trénovat na přesun

Ve výběhu pavilonu slonů v liberecké zoo přibyl ve středu cvičný kontejner. Chovatelé ho využijí pro přípravu dvaačtyřicetileté slonice Baly na převoz do specializovaného zařízení Skanda Vale ve Walesu, které se zaměřuje na péči o starší slony a jedince se specifickými potřebami. Cvičný kontejner by měl Balu připravit na to, co ji čeká cestou. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí zoo Barbara Tesařová.
"Cílem je, aby Bala nový prostor přijala jako bezpečné a známé místo a před odjezdem byla ochotná vstoupit do speciálně upraveného přepravního kontejneru a trávit čas v uzavřeném prostoru," dodala Tesařová.
Nácvik chovatelé přizpůsobí Baliným aktuálním reakcím. "Sloni jsou obecně velmi opatrná a konzervativní zvířata, která si na změny prostředí zvykají postupně. Bala je navíc mimořádně citlivá a každou novinku přijímá svým vlastním tempem. Proto jsme cvičný kontejner přistavili s několikatýdenním předstihem. Chceme, aby se pro ni stal běžnou součástí prostředí a aby v den transportu při nakládání do speciálně upraveného kontejneru, který přiveze dopravní společnost, byla schopná spolupracovat. Díky tomu pro ni bude celá cesta výrazně méně stresující," řekl hlavní zoolog zahrady Luboš Melichar.
Přesunem Baly do Walesu skončí v liberecké zoo téměř 70 let trvající chov slonů. Současná expozice je zastaralá a šance zoo získat k Bale do chovu jinou samici mizivá. Protože pro slony je lepší, pokud žijí v kontaktu s dalšími jedinci, rozhodlo se vedení zahrady po domluvě s odborníky přesunout Balu do vhodnějšího zařízení. "Sloni se běžně dožívají více než 50 let, takže Bala může mít před sebou ještě nejméně deset let života. Právě proto považujeme za správné, aby tuto změnu absolvovala nyní, kdy je ve velmi dobré kondici, a ne až ve vyšším věku," uvedl ředitel zoo David Nejedlo.
V Liberci žije Bala posledních 13 let, do Walesu by měla odjet na konci letních prázdnin. "Zájemci mají během léta možnost přijít se s ní rozloučit a zároveň nahlédnout pod pokličku péče, kterou jí chovatelé každý den věnují," uvedla Tesařová. Každý den od 09:00 mohou návštěvníci v pavilonu slonů sledovat ranní trénink spojený s koupáním a rehabilitací. "Ve 14:00 pak u venkovního výběhu probíhá komentované setkání s odborníky Zoo Liberec, kteří přibližují život slonů, Balin příběh i její přípravu na transport. Návštěvníci se zároveň mohou zeptat na vše, co je o slonech nebo samotné Bale zajímá," dodala mluvčí zahrady.