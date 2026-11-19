Ve Vyskři na Semilsku budou znovu volby, tamní zastupitelstvo se měsíc po komunálních volbách rozpadlo, zjistila ČTK na webu obce. Ustavující zasedání zastupitelstva bylo v pondělí 9. listopadu, kdy zastupitelé zvolili nového starostu Pavla Pscheidla a místostarostu Petra Rubeše a další členy vedení obce. O dva dny později všech sedm zastupitelů rezignovalo a všichni jejich náhradníci se vzdali postavení náhradníka. Do zvolení nové samosprávy povede obec správce Martin Kubáč jmenovaný ministrem vnitra.
Vyskeř je malou obcí v Českém ráji se zhruba 400 stálými obyvateli. V říjnových volbách vybírali voliči z jediné devítičlenné kandidátky Za Vyskeř, bývalý starosta Jan Kozák znovu nekandidoval. Chod obce teď zajistí do nových voleb správce, nesmí ale dělat kroky, které by například obec zadlužily nebo změnily její strategické směřování, ani nakládat s majetkem.