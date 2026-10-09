Veletrh EDUCA představí příští týden v Liberci nabídku škol i zaměstnavatelů

Autor: ČTK
  13:57aktualizováno  13:57
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Přednášky, konference, programy pro děti i dospělé a také veletrh s nabídkou škol a pracovních příležitostí v Libereckém kraji nabídne v příštím týdnu v Liberci 20. ročník projektu EDUCA 2026. Původně třídenní akce se postupně rozrostla na celý týden, dnes tak patří k největším svého druhu v Česku. V posledních letech láká pravidelně kolem 30.000 návštěvníků, řekl dnes ČTK Lukáš Přinda, jednatel společnosti SFM Liberec, která je hlavním organizátorem.

"Veletrh každoročně připravujeme s myšlenkou nabídnout atraktivní vzdělání s perspektivou uplatnění v některé z firem v Libereckém kraji. Naším cílem je propojovat aktuální potřeby regionálního pracovního trhu se vzdělávacím systémem. Educa je unikátní v tom, že v jednom týdnu a na jednom místě pro návštěvníky a uchazeče kombinuje klasickou veletržní prezentaci s aktivními formami ukázek studijních oborů či pracovních pozic," doplnil Přinda.

Educa má především pomoci dětem a rodičům s výběrem studia či budoucího povolání, letos se s nabídkou oborů představí hlavně místní školy. "My jsme se rozhodli vrátit k tomu původnímu záměru, představit všechny školy z Libereckého kraje, které je možné tady studovat. Střední školy, ať už jsou zřizované přímo krajem anebo soukromými zřizovateli, tak aby měly možnost představit tu šíři oborů, kterou máme v kraji," uvedla náměstkyně hejtmana Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj).

V Libereckém kraji je 48 středních škol, z toho 36 zřizuje Liberecký kraj, další jsou církevní nebo soukromé. Svou nabídku oborů představí v hlavním programu EDUCA Expo od 15. do 17. října v liberecké Home Credit Areně. Součástí je také prezentace firem. Stánek tam ale rozbalí například i bývalý učitel a influencer Robin Řežábek, jehož edukativní streamy jsou populární mezi dětmi a mládeží, připravují se podle nich na přijímací zkoušky nebo k maturitě.

Na atraktivitu technických oborů upozorní i mobilní technologická učebna FabLab University před libereckou radnicí, kde si mohou žáci, ale i učitelé přímo na místě vyzkoušet technické obory a moderní technologie, aniž by museli cestovat do vzdálené dílny nebo laboratoře. Veletrh ale nabídne také exkurze do výrobních podniků a firem v rámci EDUCA Visit, součástí programu je také EDUCA Kids určená mladším dětem.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?

Pro náhradní autobusy vznikne dočasná zastávka v Bozděchově ulici.

Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu nepojedou od 3. října 2026 spoje mezi Na Knížecí a Smíchovským nádražím. Šest linek změní trasu,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím

Továrna Klauzovka, Velká Chuchle

Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly se tu kompresory, areál poznamenala válka a později posloužil i jako kulisa filmu Kráska v...

„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu

Já jsem Jane Doe, říkají ženy, aby zabránily odkrytí identity znásilněné oběti...

Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se opět dostává do pozornosti veřejnosti. Bývalá studentka podala žalobu na Cornellskou Univerzitu. Co...

„Bylo nám stydno.“ Sigma představila nové zázemí pro mládež, vyšlo na 18 milionů

Nové zázemí pro fotbalisty v Řepčíně nabídne šatny i místnosti pro regeneraci.

Už žádné dojíždění na Andrův stadion. Mladé talenty z líhně fotbalové Sigmy Olomouc mají v areálu v městské části Řepčín nové zázemí, které poskytne prostory pro regeneraci, videopřípravu trenérů či...

10. října 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Jazzinec vyvrcholí kytarami a saxofonem. Úvod patří Geraldu Clarkovi

Jihoafrický hudebník Gerald Clark

Čtyřmi koncerty vyvrcholí 28. ročník mezinárodního Jazzince. Podzimní část trutnovského festivalu v sobotu v 19:00 v síni Bohuslava Martinů otevře jihoafrický kytarista Gerald Clark. Největším jménem...

10. října 2026  7:32,  aktualizováno  7:32

Volby 2026 dnes končí. Do kolika jsou v sobotu otevřené volební místnosti a jak volit?

Příprava volební místnosti v v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé...

Komunální a senátní volby 2026 pokračují v sobotu 10. října druhým a zároveň posledním dnem hlasování. Do kolika hodin jsou otevřené volební místnosti, kde můžete volit, jaké doklady si vzít a jak...

10. října 2026  7:23

Další část Žižkova bude dva měsíce bez tramvají. Výluka změní trasy několika linek

Z důvodu modernizace tramvajové trati dochází od neděle 11. 10. 2026 do pátku...

Jedna výluka končí, další začíná. Od neděle 11. října se tramvaje vrátí do Olšanské ulice, současně ale přestanou jezdit mezi Nákladovým nádražím Žižkov a Ohradou. Omezení potrvá až do 18. prosince a...

10. října 2026  6:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V zoo se narodila mláďata největších štírů světa, matka je nosí na zádech jako batoh

Veleštír císařský

Návštěvníci ostravské zoo mají jedinečnou příležitost spatřit vzácná mláďata veleštíra císařského, jednoho z největších druhu štírů na světě. Samice je nosí na zádech v Pavilonu evoluce, kde si navíc...

10. října 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Běžecké závody v Doksech

ilustrační snímek

Přijďte si užít sportovní den v areálu Termit v Doksech.

10. října 2026  5:16

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2026 ONLINE. Praha rozhoduje o novém vedení, volí se také do Senátu

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se po páteční 22. hodině na několik hodin uzavřely. Pražané mohou o budoucím vedení metropole i svých městských částí rozhodovat ještě v sobotu. V některých částech hlavního města...

9. října 2026  17:51,  aktualizováno  22:20

První den voleb 2026: Pavel přiznal chybu, Babiš chce obhájit výsledek. Co řekl Okamura?

Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb...

Česko má za sebou první den komunálních a senátních voleb 2026. K urnám už dorazili například prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš i předseda Sněmovny Tomio Okamura. Zatímco Pavel vysvětloval...

9. října 2026  20:38,  aktualizováno  22:06

V Rozvadově vybírají ze čtyř kandidátních listin, jednu tvoří zaměstnanci kasina

ilustrační snímek

V příhraniční obci Rozvadov na Tachovsku si zhruba 500 místních voličů může vybírat v komunálních volbách nové zastupitele ze čtyř kandidátek. Jednu z nich...

9. října 2026  19:47,  aktualizováno  19:47

V Hřensku spadl za hotelem kus pískovce. Incident se obešel bez zranění

Hotel Praha v Hřensku

V Hřensku na Děčínsku spadl pískovec za hotelem Praha. Kameny se uvolnily nad vysokozátěžovými bariérami v místě, kde se překrývají. Nikomu se nic nestalo, poškozena nebyla ani vozidla. Na místě jsou...

9. října 2026  21:22,  aktualizováno  21:22

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Pád člověka do kolejiště zastavil provoz části metra na lince A

ilustrační snímek

Z důvodu pádu člověka do kolejiště byl v pátek večer zastaven provoz na lince A, konkrétně mezi stanicemi Želivského a Dejvice. Dotyčná žena na místě zemřela.

9. října 2026  19:32,  aktualizováno  20:57

Na Božím Daru letos vybírají voliči zastupitelstvo ze čtyř kandidátek

Na BoĹľĂ­m Daru letos vybĂ­rajĂ­ voliÄŤi zastupitelstvo ze ÄŤtyĹ™ kandidĂˇtek

Na Božím Daru na Karlovarsku lidé mohou zvolit teprve druhého porevolučního starostu. V čele města stojí nepřetržitě od roku 1990 Jan Horník (STAN), který...

9. října 2026  18:15,  aktualizováno  18:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.