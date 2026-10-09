Veletrh EDUCA představí příští týden v Liberci nabídku škol i zaměstnavatelů

Přednášky, konference, programy pro děti i dospělé a také veletrh s nabídkou škol a pracovních příležitostí v Libereckém kraji nabídne v příštím týdnu v Liberci 20. ročník projektu EDUCA 2026. Původně třídenní akce se postupně rozrostla na celý týden, dnes tak patří k největším svého druhu v Česku. V posledních letech láká pravidelně kolem 30.000 návštěvníků, řekl dnes ČTK Lukáš Přinda, jednatel společnosti SFM Liberec, která je hlavním organizátorem.
"Veletrh každoročně připravujeme s myšlenkou nabídnout atraktivní vzdělání s perspektivou uplatnění v některé z firem v Libereckém kraji. Naším cílem je propojovat aktuální potřeby regionálního pracovního trhu se vzdělávacím systémem. Educa je unikátní v tom, že v jednom týdnu a na jednom místě pro návštěvníky a uchazeče kombinuje klasickou veletržní prezentaci s aktivními formami ukázek studijních oborů či pracovních pozic," doplnil Přinda.
Educa má především pomoci dětem a rodičům s výběrem studia či budoucího povolání, letos se s nabídkou oborů představí hlavně místní školy. "My jsme se rozhodli vrátit k tomu původnímu záměru, představit všechny školy z Libereckého kraje, které je možné tady studovat. Střední školy, ať už jsou zřizované přímo krajem anebo soukromými zřizovateli, tak aby měly možnost představit tu šíři oborů, kterou máme v kraji," uvedla náměstkyně hejtmana Jitka Skalická (Starostové pro Liberecký kraj).
V Libereckém kraji je 48 středních škol, z toho 36 zřizuje Liberecký kraj, další jsou církevní nebo soukromé. Svou nabídku oborů představí v hlavním programu EDUCA Expo od 15. do 17. října v liberecké Home Credit Areně. Součástí je také prezentace firem. Stánek tam ale rozbalí například i bývalý učitel a influencer Robin Řežábek, jehož edukativní streamy jsou populární mezi dětmi a mládeží, připravují se podle nich na přijímací zkoušky nebo k maturitě.
Na atraktivitu technických oborů upozorní i mobilní technologická učebna FabLab University před libereckou radnicí, kde si mohou žáci, ale i učitelé přímo na místě vyzkoušet technické obory a moderní technologie, aniž by museli cestovat do vzdálené dílny nebo laboratoře. Veletrh ale nabídne také exkurze do výrobních podniků a firem v rámci EDUCA Visit, součástí programu je také EDUCA Kids určená mladším dětem.