Velikonoce v Křišťálovém údolí otevřou veřejnosti sklárny v Libereckém kraji

Velikonoce v Křišťálovém údolí 2026 otevřou příští víkend veřejnosti dveře pěti desítek skláren, ateliérů a muzeí po celém Libereckém kraji. Velikonoční akce na podporu cestovního ruchu a místních sklářských a bižuterních firem se uskuteční popáté. Zájemci se tradičně mohou zapojit do soutěže, hlavní cenou je tentokrát skleněná kytice v hodnotě 20.000 korun, na výšku a v průměru má zhruba 30 centimetrů a váží víc než 4,5 kilogramu, řekla ČTK mluvčí projektu Lucie Fürstová.
"Velikonoce v Křišťálovém údolí jsou oblíbenou akcí, při které návštěvníci často spojují jarní výlety do přírody s poznáváním sklářských dílen našeho kraje. Soutěž samotná je pak krásným bonusem," doplnila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj). Do soutěže o kytici se může zapojit každý, kdo o příštím víkendu zavítá do některé ze skláren, muzeí nebo ateliérů. Stačí se tam vyfotografovat a fotografii dát na facebook nebo instagram s označením #velikonocevkristalovemudoli2026 a @visitcrystalvalley.
Kytici křehkých jarních květů vytvořila z lampového skla jablonecká sklářka Marie Horčičková, vystavená bude o příštím víkendu v Křišťálovém ráji v Jablonci nad Nisou. "A právě tam bude sklářka také ukazovat návštěvníkům svou práci se žhavým sklem nad sklářským kahanem. Křišťálový ráj také připravil tvořivé dílny, kde si budou moct návštěvníci včetně dětí práci se sklem vyzkoušet," řekla Fürstová. Zkusit si tam mohou třeba drátkování velikonočních motivů nebo malování skleněných vajíček.
Novinkou letošního ročníku Velikonoc v Křišťálovém údolí je podle Fürstové možnost navštívit ateliér sklářského výtvarníka Ivana Kolmana. "Akademický sochař a žák Stanislava Libenského se věnuje tvorbě skleněných obrazů, které vznikají kombinací broušení a pískování. Vzhledem k omezené kapacitě jeho libereckého ateliéru je ale nutné si návštěvu předem rezervovat," řekla mluvčí projektu.
Křišťálové údolí (Crystal Valley) je projekt Libereckého kraje na podporu cestovního ruchu a místních sklářských a bižuterních firem. Kraj je oblíbenou turistickou oblastí, tisíce návštěvníků do něj každoročně míří za přírodou a sportem do Jizerských hor, Krkonoš, Českého ráje nebo k Máchovu jezeru. Ve světě je však kraj unikátní koncentrací sklářské a bižuterní výroby, která je od roku 2024 na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Značka Crystal Valley dnes sdružuje 120 umělců, muzeí, sklářských hutí, bižuterních provozů, uměleckých ateliérů a škol.