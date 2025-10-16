Připravené jsou dvě trasy, jedna kratší pro kočárky a druhá delší, pro ty, co už chodí sami. Na příchozí čekají různé úkoly a v cíli také odměna a diplom na památku. Vstupné je 50 korun.
Velká a malá ťapka
Vaše fotky z PrahyDalší fotky
KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se
Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...
Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?
Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...
Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla
Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině
Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...
Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji
Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, odchytili ho ve stanici Malostranská
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...
Zimní stadion v Táboře bude připravený i pro parahokej, jako první na jihu Čech
Sklopné lavice a speciální úprava mantinelů, díky níž mohou parahokejisté vjíždět ze střídaček přímo na led. Tuto unikátní infrastrukturu má jen několik stadionů v republice, na jihu Čech zatím není...
Na syna nezapomenu, řekl u soudu otec. Za smrt kojence dostal 18,5 roku
Krajský soud v Hradci Králové poslal ve čtvrtek na 18,5 roku do vězení šestatřicetiletého muže obžalovaného z vraždy pětiměsíčního syna. Obžaloba ho viní i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu...
Žloutenky v Moravskoslezském kraji přibývá. Už je i první oběť
Už 160 případů žloutenky typu A se od začátku roku objevilo v Moravskoslezském kraji. Po klidnějším období v průběhu jara a léta začaly v září výrazněji přibývat případy výskytu této infekční...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku
Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident...
Obce chtějí na jaře rozebrat rozhlednu na Velkém Kosíři, má vadnou konstrukci
Mikroregion Kosířsko plánuje příští rok na jaře zahájit demontáž zhruba 12 let staré dřevěné rozhledny na vrchu Velký Kosíř, který je výraznou dominantou...
Moravské muzeum získalo darem notový list popsaný Janáčkem
Moravské zemské muzeum získalo darem notový list psaný skladatelem Leošem Janáčkem. List pochází z majetku britského dirigenta a znalce Janáčkova díla Charlese...
Velká a malá ťapka
Tradiční turistickou akci pro rodiny s dětmi pořádá v sobotu DDM Větrník v Liberci. Na start pochodu Velká a malá ťapka v podzimním lese se zájemci mohou vypravit z parku před DDM Větrník mezi 9 a 11...
H2 Longevity®: Česká revoluce v dlouhověkosti s vodíkem dobývá svět
Rodina i fotbalisté se rozloučili se strůjcem slavné éry Zbrojovky a Bobycentra
Rodina, ale i známí, fotbalové legendy i fanoušci se ve čtvrtek odpoledne rozloučili s Lubomírem Hrstkou. Mužem, který se na počátku 90. let stal majitelem současné fotbalové Zbrojovky a vlastnil ji...
Půtu viní z neohlášení nabídky úplatku. Pokus o dehonestaci, tvrdí hejtman
Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu z neoznámení trestného činu, kdy měl dostat nabídku úplatku, ale neohlásil to. Půta obvinění odmítá. „Nejsem si vědom, že by k něčemu takovému...
Martina Pártlová zazpívá v Jablonci
Po úspěchu svých sólových koncertů, včetně třikrát vyprodaného Fóra Karlín, se Martina Pártlová vydává na podzimní turné po 17 českých a moravských městech. A v pátek 17. října od 19 hodin vystoupí i...