Velkoplošné malby mění tvář Jablonce nad Nisou, radnice má v plánu další

V Jablonci nad Nisou přibývá velkoplošných maleb, které zdobí zdi domů. Takzvané muraly postupně mění podhorské město v galerii pod širým nebem. První malby platila radnice z participativního rozpočtu Vyšperkuj Jablonec, další dvě vznikly díky mezinárodnímu projektu podpořenému z programu Erasmus+, řekla dnes ČTK náměstkyně primátora Jana Hamplová (Starostové pro Liberecký kraj). Město má podle ní v plánu i další projekty.
"Muraly vnímáme jako moderní způsob, jak kultivovat veřejný prostor a současně otevírat důležitá společenská témata. Nejde jen o výtvarná díla, ale také o příležitost zapojit obyvatele do života města, posílit jejich vztah k místu, kde žijí, a podpořit mezigenerační i komunitní spolupráci," uvedla Hamplová. Za podpory města vznikla skleněná instalace Krystaly a velkoplošné malby Hnízdo a Tvář města, v participativním rozpočtu na ně bylo připraveno 900.000 korun, ale nevyčerpaly se.
Impulz přišel od veřejnosti. "Jeden občan dal podnět do participativního rozpočtu Vyšperkuj Jablonec, aby se nějaká stěna zpracovala a lidé to podpořili," řekla náměstkyně. Podmínkou bylo, že výtvarná díla vzniknou na městských budovách. Budovu městské policie tak zdobí Hnízdo od Ondřeje Beneše a Jiřího Hořavky ze studia_STROY. Autorem obrazu Tvář města je německý výtvarník Sokar Uno a zadní stěnu jeviště Eurocentra ozdobili skleněnou mozaikou pražští výtvarníci Ondřej Vyhnánek a Michal Škapa.
Do tvorby se díky mezinárodnímu projektu STAR 2.0 - Street Art for the Future, který propojuje umění ve veřejném prostoru se sociálním začleňováním a prací s mládeží, zapojila i veřejnost. Komunitní mural Zeď vytvořily děti a mládež z místních organizací Kruháč, Vikýř a Krajanka pod vedením streetartového umělce Dmitrije Proškina známého pod přezdívkou Chemis. Ten je autorem velkoplošné malby Sociální bubliny na budově Knihkupectví Serius u jablonecké radnice.
"Jablonec je městem s bohatou historií, silnou kulturní tradicí a mimořádně kreativními lidmi. Jsem ráda, že se daří podporovat projekty, které tuto energii přenášejí přímo do ulic a náměstí. Díky nim vznikají místa, která mají nejen krásnou podobu, ale také svůj příběh," řekla Hamplová.
Velkoplošné malby zdi v Jablonci v minulosti zdobily. Nejznámější byla žena s náhrdelníkem na budově ekonomické školy, její fasáda je nová a zatím na ni není možné malovat. "Připravují se ale další projekty," dodala.