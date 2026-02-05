Velký rodinný karneval v Turnově

Téma bude S večerníčkem za pohádkou. Vítány jsou všechny bytosti z pohádkových příběhů.
Program přinese hry, zábavu a tancování pro maličké, větší i rodiče.
Karnevalový rej začíná v neděli od 15 hodin v turnovském Kulturním centru Střelnice.
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...
Národní památník věznice v Uherském Hradišti představí návštěvníkům především období 50. let minulého století a příběhy perzekvovaných lidí i představitelů...
Dotovaná sdílená kola a elektrokola v patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku budou pokračovat i letos. Loni počet výpůjček kol meziročně...
Poděbrady vybudují v městské části Velké Zboží multifunkční hřiště, poslouží pro několik druhů sportů. Požadavek vzešel od místních, s peticí za vybudování...
Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový úřad pokutu 80.000 korun. Straně vytýká třeba to, že z...
Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...
Z historického centra Brna mizí další stálice. Po více než 30 letech se uzavřely dveře prodejny Baťa. Od 90. let minulého století sídlila ve funkcionalistické budově v České ulici, známé historicky...
Volnočasové středisko Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturou Turnov zve na Velký rodinný karneval.
Týrání a zanedbávání malých dětí v rodině potrestal českobudějovický krajský soud pěti lety vězení. Podle rozsudku devětadvacetiletá matka své dvě dcery ve věku pět a sedm let trestala klečením s...
Několik oznámení o topícím se muži v řece Ostravice v centru Ostravy přijali ve středu 4. února kolem poledne operátoři tísňových linek. K místu vyrazilo několik policejních hlídek. Pro nehybné tělo...
Na ozubnicové trati mezi Tanvaldem a Harrachovem na Jablonecku začnou tento týden zimní prázdninové jízdy historického motorového vozu. Po nejstrmější...
Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou premiéru - dva hlavní olympijské ohně budou hořet současně v Miláně i Cortině d’Ampezzo. Organizátoři zároveň představili medaile.
Sněhové podmínky v lyžařských areálech v Karlovarském kraji zůstávají výborné, na svazích je většinou metr technického a přírodního sněhu, zjistila ČTK. Dobré...