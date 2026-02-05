Velký rodinný karneval v Turnově

Autor: libred
  16:54
Volnočasové středisko Žlutá ponorka ve spolupráci s Kulturou Turnov zve na Velký rodinný karneval.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Téma bude S večerníčkem za pohádkou. Vítány jsou všechny bytosti z pohádkových příběhů.

Program přinese hry, zábavu a tancování pro maličké, větší i rodiče.

Karnevalový rej začíná v neděli od 15 hodin v turnovském Kulturním centru Střelnice.

5. února 2026  16:09

