Hrazdy, bradla, kruhy, ale i orbitrek nebo další fitness prvky. Venkovních cvičících souprav je po Liberci už téměř třicet. Dostupné jsou kdykoliv a zdarma.

„Za nás to skvěle doplňuje veřejný prostor. Nachází se buď ve sportovištích, nebo na sídlištích mezi panelovými domy na vhodných plochách,“ říká vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru města Lucie Sládková.

„Lidé jsou veskrze nadšení. Hlavně proto, že to mají v blízkosti domu, případně v nějaké docházkové vzdálenosti,“ dodává za svůj odbor, který spravuje hřiště v parcích a na sídlištích po městě.

„Musím říct, že hřiště jsou velice vítanými doplňky. Je to venkovní aktivita, která může zejména v letních měsících částečně nahradit posilovnu. Třeba ve Vesci hřiště ještě ani nebylo hotové a lidé se již ptali, zda tu můžou cvičit,“ přidává další získanou zpětnou vazbu náměstek primátora pro územní plánování a sport Adam Lenert, který má na starosti naopak umisťování sestav ve sportovních areálech po Liberci.

Také podle reakcí na sociálních sítích jsou lidé se sportovními doplňky města spokojení. Někteří by jich dokonce uvítali ještě více, jiní by u nich rádi viděli také třeba pingpongové stoly.

Průměrná sestava prvků vyjde podle Sládkové na zhruba půl až jeden milion korun. Plánované rozsáhlejší a komplexnější hřiště v areálu Sportparku Liberec pak zase dle slov Adama Lenerta přijde až na 3,5 milionu korun.

Cvičící sestavy, často podpořené hlasováním v participativních rozpočtech, se v Liberci instalují dvanáctým rokem. Město už proto dnes reaguje na ohlasy a požadavky lidí ohledně výběru jednotlivých prvků. Krom toho je vylepšuje také například o protiskluzovou úpravu i další vychytávky.

„Jde o to, aby to bylo bytelné a nerozbilo se to do několika málo let. Teď jsme na některá místa, například v ulici Břetislavova, začali umisťovat i cvičební prvky se zátěží, takže už to opravdu evokuje klasickou posilovnu,“ míní Sládková.

S vandalismem problém není

Vedle každého hřiště je umístěný obrazový i textový manuál radící sportovcům, jak přesně mají jednotlivé cvičební prvky využívat. Dále také odpadkový koš, lavička na odkládání věcí a provozní řád.

„Žádný velký vandalismus jsme ale zatím nezaznamenali. Jen třeba na sídlištích, kde je to vytíženější a fitness prvky jsou tam už delší dobu, tak ano. Tam chodí někteří lidé a dělají tam, co nemají, takže ještě s tou dřívější instalací je to na nich už vidět,“ zamýšlí se vedoucí odboru.

Konkrétní umístění hřišť je možné najít na mapovém portálu města Liberec s názvem Marushka. V následujících letech by měly další soupravy vyrůst také u základní školy Vrchlického, u Spáleniště nebo na náměstí Míru.