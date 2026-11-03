Veřejnoprávní média přišly dnes před radnici v Liberci podpořit stovky lidí, Benešovo náměstí lidé téměř zaplnili. Demonstraci zorganizovalo liberecké studio Českého rozhlasu ve spolupráci se zdejším studiem České televize. Zaměstnanci obou médií vyhlásili na dnešek stávku. Podporu jim dnes přišli vyjádřit herci libereckého divadla F.X. Šaldy, lidé z Naivního divadla i studenti a pedagogové Technické univerzity v Liberci i středních škol. Mnozí z účastníků měli na hlavách večerníčkovské papírové čepice, které se staly symbolem protestů. "Média nedáme" znělo náměstím.
Protesty po celé zemi jsou reakcí na návrh zákona, kterým chce vláda zrušit televizní a rozhlasové poplatky a převést financování obou veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, návrh také počítá se snížením rozpočtu České televize a Českého rozhlasu. "Zdravá demokracie potřebuje zdravá a silná veřejnoprávní média. Média veřejné služby jsou nenahraditelným zdrojem informací, vzdělávání a zábavy, koncesionářské poplatky jsou investicí do kritického myšlení společnosti. Média patří nám všem, prosím, nebuďme lhostejní, i když to často může být ta nejjednodušší cesta, vytrvejme," řekl za studenty Jan Rozum.
Lidem se nelíbí návrh zákona ani způsob, jakým ho vládní koalice v Poslanecké sněmovně do druhého čtení prosadila. Na program zařadila novelu v pátek 23. října nečekaně a prosadila pevné hlasování v sobotu ve 4:36 ráno, mnoho dnešních demonstrací proto začalo v 16:36. Opozice se obává zestátnění obou veřejnoprávních médií, ohrožení jejich nezávislosti nebo jejich destrukce. Podle zástupců ČT a ČRo by předložený návrh vedl k omezení veřejnoprávní služby.
Vládní tábor nesouhlasí, změna financování podle něj není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Premiér Andrej Babiš (ANO) o víkendu uvedl, že ministerstvo financí pracuje na návrhu financování, podle něhož by peníze na provoz ČT a ČRo nešly z rozpočtu a poplatky zůstaly zachovány na dobrovolné bázi.
V Liberci dnes nešlo o první protest, poprvé se lidé před libereckou radnicí sešli už v sobotu 24. října v poledne, jen pár hodin poté, co Poslanecká sněmovna poslala navzdory námitkám opozice sporný vládní návrh do druhého čtení. O den později demonstrovalo několik stovek lidí ze stejných důvodů v České Lípě, v dalších dnech se k protestům připojili studenti Technické univerzity v Liberci, ve svátek 28. října se sešlo několik stovek lidí také v sousedním Jablonci nad Nisou. Odborová organizace Naivního divadla se připojila ke stávkové pohotovosti na obranu médií.