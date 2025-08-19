Vesnici roku Roprachtice znáte z filmů, oblíbil si ji i slavný rapper

Nemá ani 300 obyvatel, přesto je v obci bohatá nabídka kulturních akcí doplněná o přírodní krásy nedalekých hor. Své místo si zde našel i slovenský rapper Majk Spirit. Roprachtice na Semilsku letos získaly titul Vesnice roku Libereckého kraje.

Loutkové divadlo, činohra nebo festival harmonikářů. Obcí Libereckého kraje se staly Roprachtice na Semilsku.

„Loni vyhrály Všelibice, a když tam stříleli šampaňské, tak korek přiletěl k našemu stolu. Je to úplně úžasné, dosáhli jsme toho díky lidem a jejich srdcím,“ radoval se starosta Zdeněk Petřina.

Do soutěže se letos zapojilo celkem čtrnáct obcí napříč krajem. Každou z nich pak navštívila komise, která vybírala vítěze. „Hodnotila je v oblastech, jakými jsou společenský život, aktivity občanů, podnikání, občanská vybavenost nebo třeba péče o veřejná prostranství,“ vyjmenoval náměstek hejtmana a jeden z pořadatelů soutěže Jiří Ulvr.

Malebná podkrkonošská obec byla založena už ve 13. století a její dominantou je kostel Nejsvětější Trojice z roku 1766. Objevila se i v několika filmech, nejznámější jsou Zapomenuté světlo a Krakonoš a lyžníci.

Žije zde necelých 300 lidí, i tak ale Roprachtice pořádají několik desítek kulturních akcí ročně. „Místní odbor Sokola provozuje vlastní hospodu se sálem a krom běžných cvičení všech generací se úspěšně zabývá též dálkovým během na lyžích,“ popsal krajský mluvčí Jan Mikulička.

Výborných výsledků na soutěžích dosahují i tamní hasiči. Mimo to vedení obce spolupracuje s místními řemeslníky. Svou dílnu zde mají třeba kovář nebo tesař. V loňském roce také Roprachtice odkoupily kamennou rozhlednu se zázemím, které využívají pro obecní akce.

Za vítězství v krajském kole vesnice získala kromě Zlaté stuhy i finanční ocenění ve výši jednoho a čtvrt milionu korun. „Liberecký kraj umožní vítězi krajského kola čerpat dotaci z Programu obnovy venkova ve výši půl milionu korun,“ dodal Mikulička.

„Jsou tady mimořádně schopní a hodní lidé“

Život v Roprachticích si pochvalují i místní obyvatelé. „Obec teď vedou mladší lidé a opravdu se o ni starají. Je to tady takové živější, také pro děti tu mají všelijaké akce, a to i díky sokolům nebo hasičům,“ potvrdila místní Marcela Kosová.

„Ta vesnice žije společenským životem, stavebním ruchem a vším, čím má žít správná česká vesnice. Jezdíme sem každý víkend a máme to tady rádi v zimě i v létě. Jsou tady mimořádně schopní a hodní lidé,“ pověděli Suneghovi, kteří mají v Roprachticích chalupu.

Přírodu a klid v obci si zamiloval i známý slovenský rapper Majk Spirit. „Dva roky jsme hledali domeček v přírodě, kam se bude dát vyjet z Prahy na víkend,“ vyjádřil se na Instagramu. V Roprachticích si pronajímá moderně zařízené ubytování, které lidé najdou pod názvem Chalupy Raz Dva. V chalupě nechybí třeba krbová kamna, sauna nebo gril na terase.

Gulášfest či přírodní pláž. Obce ukazují porotě, jak dobře se v nich žije

Roprachtice se díky vítězství zúčastní také celostátní soutěže o obec roku, do které postoupilo třináct finalistů. Komise vyhlásí vítěze 20. září v jihočeském Vacově, který loni v této soutěži triumfoval.

