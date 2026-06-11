Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji se stala Višňová na Liberecku. Obec leží ve Frýdlantském výběžku u česko-polské hranice, má devět částí a zhruba 1340 stálých obyvatel. Je největší obcí, která se do letošního krajského kola přihlásila, uvedla dnes v tiskové zprávě mluvčí Libereckého kraje Andrea Fulková. Porota v kraji posuzovala v letošním, třicátém ročníku soutěže 15 obcí.
"Višňová je příkladem toho, že i území na samém okraji regionu může být místem s bohatým společenským životem, kvalitními službami a jasnou vizí dalšího rozvoje. Oceňuji práci vedení obce i všech obyvatel, kteří se podílejí na tom, že se ve Višňové dobře žije," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Energická místní správa hýří podle něj nápady i obdivuhodnou schopností zajistit jim financování.
Porotu zaujala výstavba domu seniorů o 18 bytech, postupná obnova kostela v majetku obce nebo precizně vybavený hasičský sbor v opravené budově. Ocenila i zajištění zdravotní péče, kterou obec podporuje i nabídkou nových bytů lékařům. V obci je spolkový dům, který nabízí kromě prostorné knihovny také zázemí pro dětský klub a dobře vybavenou posilovnu. Višňová se pyšní moderními tribunami na fotbalovém hřišti, opravenou tělocvičnou, venkovním sportovištěm, ale také areálem komunitně budovaných a spravovaných rybníků.
"Do letošního ročníku se přihlásilo deset obcí z Liberecka, čtyři z Jablonecka a jedna z Českolipska. Přihlášené obce komise hodnotila v oblastech, jakými jsou koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce," uvedl náměstek hejtmana Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj).
O Vesnici roku v Programu obnovy venkova obce soutěží od roku 1995. Cílem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k účasti na rozvoji obcí a upozornit veřejnost na význam venkova. Za vítězství v krajském kole získá Višňová Zlatou stuhu, dotaci 1,25 milionu korun z ministerstva pro místní rozvoj a postoupí do republikového finále. Liberecký kraj umožní obci čerpat dotaci půl milionu korun z Programu obnovy venkova. Slavnostní předání cen se uskuteční 4. srpna ve Višňové. Celostátní finále bude 19. září v Písečné na Orlickoústecku.