Většina koupališť v Libereckém kraji má dobrou kvalitu vody ke koupání

Většina přírodních koupališť v Libereckém kraji má dobrou kvalitu vody ke koupání. Ve zvýšené míře jsou sinice jen na dvou jezerech na Českolipsku, a to v Máchově a Hamerském. Vyplývá to z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.
Obě jezera jsou kvůli tomu na třetím z pěti stupňů hodnocení, což značí, že voda je nevhodná ke koupání pro citlivé jedince, kam patří děti, těhotné ženy či alergici. Zvýšený výskyt sinic trápí obě jezera každoročně. Hygienici lidem doporučují, aby se po vykoupání v jezerech pokaždé osprchovali.
Mírně zhoršenou kvalitu vody mají další čtyři z více než 25 přírodních koupališť v kraji, které hygienici pravidelně kontrolují. Kvůli snížené průhlednosti vody jsou na druhém stupni hodnocení Lesní koupaliště v Liberci a rybníky v Sedmihorkách v Českém ráji, Zákupech a Dubé - Nedamově na Českolipsku. Riziko zdravotních obtíží po koupání v těchto nádržích je sice malé, ale i pro ně platí doporučení hygieniků o sprchování po každém vykoupání.