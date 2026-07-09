Většina koupališť v Libereckém kraji má výbornou kvalitu vody ke koupání

Většina přírodních koupališť v Libereckém kraji má výbornou kvalitu vody ke koupání. Výjimkou je pět vodních nádrží se zhoršenou průhledností a Máchovo jezero, ve kterém jsou ve zvýšené míře sinice. Vyplývá to z údajů na webu Krajské hygienické stanice v Liberci.
Přemnožené sinice trápí Máchovo jezero na Českolipsku každoročně. Kvalitu vody v něm hygienici hodnotí třetím stupněm na pětiškálové stupnici. To znamená, že voda je nevhodná pro koupání vnímavých jedinců, mezi něž patří alergici, děti nebo těhotné ženy. Hygienici jako preventivní opatření doporučují lidem, aby se po každém vykoupání v jezeře osprchovali.
Na druhém stupni kvality jsou přehrada Mšeno v Jablonci nad Nisou, Hamerské jezero a rybníky u kempů v Sedmihorkách v Českém ráji, Dubé - Nedamově na Českolipsku a v Zákupech. Riziko zdravotních obtíží po koupání v těchto nádržích je sice malé, ale i pro ně platí doporučení hygieniků o sprchování po každém vykoupání.