K zpřístupnění věže je zapotřebí postavit nové schodiště, které spojí třetí nadzemní podlaží se stávajícím dřevěným schodištěm ve věži. Částečnou rekonstrukci pak potřebuje i vstupní prostor do věže a elektroinstalace.
„Nikdo nám to zatím nechce postavit, nevíme proč. Když se sejde víc profesí a není to velká zakázka, tak je to vždy problém,“ vysvětlil turnovský starosta Tomáš Hocke. Radnice je navíc kulturní památkou.
Celá zakázka je odhadnutá na 700 tisíc korun. „Uzavřeli jsme první kolo, teď vypisujeme druhé,“ dodal starosta k výběru dodavatele.
Půl tisíciletí radnice
Do věže dnes vede jen žebřík, který je nebezpečný. Opravy se přitom musí stihnout do 28. května letošního roku, kdy by se v rámci městského svátku měly uskutečnit i oslavy pětistého výročí radnice.
Pro veřejnost bude při příležitosti oslav otevřená celá radnice. „Jednou týdně budeme dělat komentované prohlídky, ve kterých budeme pokračovat až do konce října. Chystáme i prohlídky pro školy,“ nastínila turnovská místostarostka Petra Houšková.
K výročí radnice přispěje i turnovské muzeum, které připravuje venkovní panelovou výstavu. „Bude od druhé poloviny dubna do září letošního roku na náměstí. Připravují retrospektivu historie turnovské radnice za celých pět set let,“ popsala Houšková.
Město jedná i s tamní Uličkou řemesel o výrobě speciálních šperků, které by si lidé mohli zakoupit. „Bude to něco minimalistického a cenově dostupného,“ dodala místostarostka.