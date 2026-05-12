Muž unikl dvacet minut po páté hodině ráno. „Utekl, když byl nasazený na práci jako pomocná síla v kuchyni ve vzdělávacím institutu ve Stráži pod Ralskem,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Podle ní se nejednalo o nebezpečného vězně. „Byl odsouzený za majetkovou trestnou činnost, zbývalo mu jen pár měsíců za mřížemi,“ podotkla Baláková.
Muž utekl okénkem na toaletě. „Když jsme to zjistili, nasadili jsme více hlídek – z České Lípy, ze Stráže a z Doks. O hodinu později ho v lese vypátrala hlídka z České Lípy, která měla indicie, kudy se pohybuje. Zadržení se nebránil, nekladl odpor. Přesto se dopustil maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Nyní mu hrozí až pět let ve vězení,“ dodala Baláková.
Z věznice Ostrov se pokusil utéct vězeň, proboural strop
Jiný vězeň se na začátku května pokusil uprchnout z věznice Ostrov na Karlovarsku. „Proboural strop, ale díky pozornosti a rychlému zásahu příslušníků byla situace okamžitě pod kontrolou a k samotnému útěku nedošlo,“ sdělila mluvčí zařízení Andrea Eisenkolbová.
Od pátku 1. května pátrali policisté po uprchlém vězni z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Nakonec jej dopadli v neděli 3. května v podvečer.