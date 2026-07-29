Vězně, který utekl z pracoviště v Karlových Varech, objevili u České Lípy

Vězně, který v pátek 24. července utekl z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech, objevili policisté u České Lípy. Mířil za rodinou do Varnsdorfu, uvedla dnes na webu českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková. Muže teď čeká nový soud, zodpovídat se bude z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní, svým útěkem si může pobyt za mřížemi prodloužit až o pět let.
Čtyřiatřicetiletý Patrik Kuruc odešel z nestřeženého pracoviště v Karlových Varech v pátek kolem 11:00. "V sobotu 25. července kolem půl šesté ráno projížděli policisté českolipského obvodního oddělení po silnici I/9 z České Lípy na Nový Bor, když před Pihelem spatřili chodce, který se pohyboval po krajnici. Podezřelým se pro ně stal ve chvíli, když si začal oběma rukama zakrývat obličej, což neuniklo jejich pozornosti," popsala dopadení uprchlíka Baláková.
Policisté muže zkontrolovali a zjistili, že jde o vězně, který v pátek dopoledne svévolně opustil nestřežené pracoviště v Karlových Varech. "Do České Lípy přicestoval vlakem. Na jízdenku mu přispěl neznámý dobrodinec, kterého o peníze požádal na ulici, aniž by mu o sobě řekl pravdu. Namířeno měl za svou rodinou do Varnsdorfu," dodala Baláková. Jeho cesta ovšem vzhledem k okolnostem skončila v České Lípě, odtud ho policisté po nezbytných administrativních úkonech převezli do nejbližší věznice.