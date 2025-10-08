Ve spodním prádle pašovala příteli do věznice drogy. Prozradila ji nervozita

Žena, která ve spodním prádle o víkendu pašovala do strážské věznice drogy, může skončit za mřížemi. Stejně jako její odsouzený přítel, za nímž měla s kontrabandem namířeno.

Žena je podezřelá ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. | foto: PČR

V sobotu 4. října 2025 ráno navštívila třiačtyřicetiletá žena svého přítele, který si ve věznici ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku odpykává trest odnětí svobody. Její nervózní chování ale upoutalo pozornost pracovnic vězeňské služby. Proto ji během kontroly vyzvaly, aby se podrobila prohlídce.

„V podprsence a v kalhotkách ukrývala dva narkosáčky. V jednom se nacházela bílá krystalická látka o obsahu 1,92 gramu, která při orientačním testu vykazovala přítomnost metamfetaminu. Ve druhém bylo 15 tablet léčiva, které s pravděpodobností hraničící s jistotou obsahuje drogu,“ informovala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Podle ní nechá policie nález v rámci probíhajícího trestního řízení ještě laboratorně prozkoumat.

„Žena je důvodně podezřelá ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy,“ doplnila Baláková s tím, že jí v případě uznání viny hrozí trest odnětí svobody na rok až pět let.

