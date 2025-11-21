Videodiskotéka v Josefově Dole

Zábavná videodiskotéka s DJ Mirkem Raisem se koná ve Velkém sále Huti Marie 1904.
Akce začíná ve 20 hodin, sál se otevírá už od 18.30.
Vstupné je 120 korun v předprodeji a 150 korun na místě.
Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...
Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...
Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...
Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...
Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...
Fanoušci fotbalu i dobrého jídla se mohou těšit na návrat oblíbené akce. V sobotu 22. listopadu před domácím utkáním FK Pardubice proti Slovanu Liberec proběhne na Stadionu Arnošta Košťála tradiční...
V sobotu 22. listopadu čeká návštěvníky vzdělávacího centra Sféra tvořivé odpoledne plné dřeva, šroubků a nápadů. V rámci víkendového workshopu Dílny pro přírodu – Ptačí krmítko si lze vlastnoručně...
Čeští vědci vyvinuli filtrační membránu, která dokáže odstranit z vody nebezpečné bakterie i toxické těžké kovy. Funguje bez nutnosti zdroje energie a...
Česká Třebová zve na oblíbenou Jabkancovou pouť, která každoročně spojuje staročeskou gastronomii, lidovou zábavu a duchovní tradici.
Pardubický kraj zvažuje, že si vezme další úvěr od Evropské investiční banky (EIB). V minulosti si od ní půjčil na klíčové projekty čtyřikrát, prozatím...
V Českých Budějovicích tento týden začaly adventní trhy, na které jen loni přijely statisíce domácích i zahraničních návštěvníků. Letošní novinkou je socha Popelky vyrobená z loňského vánočního...
Rodina z Libišan na Pardubicku připravuje na adventní období osvětlený dům a zahradu. Ozáří je více než 300.000 LED světýlek. Pracuje na tom od konce září. ČTK...
Pod vedením ředitele Martina Glasera prožívá Národní divadlo Brno zlatou éru lemovanou četnými mezinárodními cenami. Když byl letos v únoru úspěšný principál zvolen šéfem Národního divadla v Praze,...
Práce na záchraně začaly, Královéhradecký kraj však musel přehodnotit plány. Asi tři roky hejtmanství rozvíjelo myšlenku na zřízení centrálního muzejního depozitáře v chátrajících čtvercových...
Večer plný zábavy a skvělé hudby zažijí v sobotu lidé v Josefově Dole.