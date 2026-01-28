Drogového bosse Kováče odsoudili na 23 let. Policie po něm stále pátrá

Autor: ČTK, iDNES.cz, eli
  11:42aktualizováno  12:15
Krajský soud v Liberci dnes uložil uprchlému Vilému Kováčovi trest 23 let vězení. Podle obžaloby vedl libereckou větev mezinárodního drogového gangu, která distribuovala přes tunu kokainu a tři a půl tuny hašiše z Jižní Ameriky i z dalších zemí do Evropy. Rozsudek je nepravomocný. Soud rozhodl v nepřítomnosti Kováče, který je stíhaný jako uprchlý a je i na seznamu lidí hledaných Europolem.
Vilém Kováč (na snímku) je souzený z organizování rozsáhlé drogové trestné činnosti.

Jedná se o zatím nejvyšší trest, jaký kdy v drogové kauze v Česku padl. Vilém Kováč podle soudu vedl organizovanou skupinu a dopustil se šesti trestných činů, například krácení daně a podvodných plateb. Utekl na místo, které není podle obhájce Jana Zrnovského nikomu známo.

Kováčovi hrozil trest ještě o rok vyšší. „Trest 23 let považuji za adekvátní vzhledem k trestné činnosti, která byla v řádu několika miliard v přepočtu na naše koruny, respektive v množství drog, které se pohybovaly v tunách,“ vysvětlil soudce Richard Skýba, podle kterého nepřichází v úvahu jiný trest.

„Na straně obžalovaného jsem neshledala polehčující okolnosti. Naopak trestná činnost byla páchána dlouhodobě,“ konstatovala státní zástupkyně Petra Pazderková.

Obhájce Kováče Zrnovský naopak navrhoval zproštění obžaloby. „Máme za to, že nebyly předloženy žádné důkazy, které by jednoznačně či nepřímo svědčily o tom, že by kterýkoli ze skutků byl spáchán. Více k tomu říct nemohu,“ shrnul Zrnovský s tím, že proti rozsudku okamžitě podal odvolání a bude o něm rozhodovat Vrchní soud v Praze.

Arogantní přístup, hodnotí soudce

Policie přišla Kováče v roce 2022 zatknout do jeho domu v Jablonci nad Nisou, už ho tam ale nenašli. Na obchodu s drogami se podle kriminalistů podílel minimálně od roku 2018. Nyní je na seznamu mezinárodně hledaných.

Dopis nejhledanějšího Čecha. Co chce boss Kováč, který stále uniká policii

Soud jednal v Kováčově nepřítomnosti. Se soudem je v kontaktu prostřednictvím obhájce, jemuž pravidelně posílá e-maily. „Jeho přístup hodnotím jako naprosto arogantní, stanovoval si podmínky, za kterých se tu objeví a a tak dále,“ zdůraznil soudce Skýba. Kováč si myslí, že jde o podjatost a že v jeho případě jde o tvrdé a nezákonné rozhodnutí.

Podle státní zástupkyně Pazderkové má soud protokoly o prohlídkách, odposlechy, záznamy a svědecké výpovědi. „Skupina se zaměřovala na různé formy kriminality. Mezi její aktivity patřilo nelegální obchodování,“ přiblížila.

Podle Europolu organizoval rozsáhlý obchod s drogami nejen v České republice, ale také v Libanonu, Polsku, Německu, Rusku a v dalších sedmi evropských zemích. Kromě nelegálního dovozu, distribuce a prodeje drog, se organizovaná zločinecká skupina zabývala distribucí a vývozem cigaret.

Hašiš a kokain pašovali po tunách, soud rozdal tresty od podmínek až po 10 let

V kauze bylo z liberecké větve kromě Kováče obžalováno dalších deset lidí a jedna firma. Kurýr Jan Chalupa dostal sedm a půl roku vězení a rozhodl se s policií spolupracovat a doznal se vině.

Podle Kováčových instrukcí rozvážel stovky kilogramů kokainu na určená místa a pomáhal s jejich překládkou nebo s maskováním. K ukrytí drog Kováčově skupině sloužily například banány nebo plechovky s tuňákem.

„Trestný čin spáchal ze ziskuchtivosti a páchal ho jako organizátor na území České republiky, jedná se o sofistikovanou trestnou činnost,“ podotkla Pazderková, která trest až 23 let nepodmíněně navrhla.

Další z blízkých spolupracovníků Kováče byl Michal Černý, který zajišťoval přepravu drog. Soud mu uložil trest devíti let. S podmíněným trestem od soudu odešla taky třeba Magda Stříbrná. Její firmu gang využíval k zajištění nákladních aut na převoz drog, aniž by o tom zřejmě věděla.

13. února 2025

KRIMI

Muzeum Jindřichohradecka láká kromě výstav na obnovený rajský dvůr

ilustrační snímek

Muzeum Jindřichohradecka láká letos návštěvníky kromě tradičního programu i na obnovený rajský dvůr minoritského kláštera. Mezi vrcholy letošní sezony budou...

28. ledna 2026  10:16,  aktualizováno  10:16

KVÍZ: Jak dobře znáte seriál Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby Lady Whistledown. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje...

vydáno 28. ledna 2026

