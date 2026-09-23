Vinné momenty lákají na degustaci

Návštěvníky čeká 60 výběrových vín spolku Dunajské kopce z Mikulovské podoblasti a Vinařství Dohnálek ze Slovácké podoblasti. Součástí programu bude i hudba a tombola.
Degustační vinařská akce začíná v sobotu od 13 hodin.
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Návštěvníky čeká 60 výběrových vín spolku Dunajské kopce z Mikulovské podoblasti a Vinařství Dohnálek ze Slovácké podoblasti. Součástí programu bude i hudba a tombola.
Degustační vinařská akce začíná v sobotu od 13 hodin.
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