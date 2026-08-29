Pestrý program nabídne v neděli Vinobraní u Máchova jezera, které pořádá Hotel Port.
Začátek akce je od 13 hodin, vstup bude zdarma.
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Pestrý program nabídne v neděli Vinobraní u Máchova jezera, které pořádá Hotel Port.
Začátek akce je od 13 hodin, vstup bude zdarma.
Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se říct, že se z něho ani po více než dvaceti letech neprobrala. Naštěstí. Radka Pavlovčinová se po...
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a blíže si reklamu na nadcházející řadu SuperStar prohlédne, bude se divit. Zdeformované obličeje,...
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na Hradčany ani turistickou atrakci na okraji města. Drobná vyhlídka vznikla přímo v rozvíjející se...
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Nad osudem starého Žižkova roníme slzy dodnes. Nejdřív ho nechali zchátrat a pak ho téměř plošně zbourali, aby měli lidé možnost žít v lepším. Podle tehdejších měřítek. Paneláky zaplevelená „svobodná...
Děrovaný plastový míček, pevná pálka a kurt menší než tenisový. Pickleball může na první pohled vypadat jako nenáročná hra, ve skutečnosti jde o jeden z nejrychleji rostoucích sportů posledních let....
Odpoledne zemřel mladý řidič motocyklu při nehodě na silnici II/183 mezi obcemi Hradiště a Radonice na Domažlicku. V zatáčce vyjel ze silnice a narazil do...
Policisté dnes našli sedmatřicetiletého muže s omezenou svéprávností, který se počátkem srpna nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci na Příbramsku....
Kamenný Kudějův stůl v Radostovicích u Světlé nad Sázavou připomíná spisovatele a dobrodruha Zdeňka Matěje Kuděje, přítele Jaroslava Haška a jeho humoristický...
Policisté před začátkem sobotního fotbalového utkání mezi domácí Zbrojovkou Brno a Zlínem vyjížděli do centra města k potyčce, do níž se zapojila necelá stovka chuligánů obou klubů. Většinu účastníků...
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Kanál, nebo zahrádka? Tento kanál u přechodu za podchodem v ul. Starochodovská je už delší dobu zanesený bahnem, v době dešťů je většinou plný vody a nyní vypadá spíš jako zahrádka.
O tomto víkendu je možné se svést hloubětínskou Pragoimex T3R.PLF ev.č. #8279 s #8281 nestandardně na lince 19 kurz 501 dočasným domovem je vozovna Strašnice. Toto vypravení vozů je s cestujícími...
O tomto víkendu je možné se svést hloubětínskou Pragoimex T3R.PLF ev.č. #8279 s #8281 nestandardně na lince 19 kurz 501 dočasným domovem je vozovna Strašnice.
Toto vypravení vozů je s cestujícími...
V areálu vojenského technického muzea v Lešanech na Benešovsku se v sobotu při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Dva lidé utrpěli zranění, řekly mluvčí středočeské policie...
Frymburk, okres Český Krumlov
4 400 000 Kč
Loutková pohádka, nafukovací atrakce a soutěže pro děti i dospělé, cimbálová muzika, dětská zóna s dílničkami či malováním na obličej, okružní plavby lodí po Máchově jezeře a hlavně degustace vín i ...
Přípravy nového Batmana (To, Flash) pro filmové DC se podle režiséra Andyho Muschiettiho zastavily. Tvůrce chystaného snímkuThe Brave and the Bold měl jako důvod uvést nejistotu kolem budoucnosti...