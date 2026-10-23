Vítězná Živá Lípa chce koalici v České Lípě představit počátkem příštího týdne

V České Lípě pokračují vyjednávání o koalici, uskupení Živá Lípa spojené se Starosty pro Liberecký kraj (SLK), které volby ve městě vyhrálo, plánuje koalici představit počátkem příštího týdne. Uskupení o tom informovalo na sociálních sítích. Živá Lípa volby ve třetím největším městě Libereckého kraje vyhrála a získala deset mandátů z 25 v zastupitelstvu stejně jako hnutí ANO, které skončilo druhé. Koalici ale vyjednává Živá Lípa bez ANO, přestože v obou předcházejících volebních obdobích oba subjekty v koalici spolupracovaly. Spolu s SPD by ANO mělo skončit v opozici.
O koalici jedná Živá Lípa s ODS a uskupením Společně, které mají v zastupitelstvu po dvou mandátech, taková koalice by tak měla většinu 14 hlasů. "Povolební jednání vstoupila do závěrečné fáze, volební výsledek a důvěra voličů nás zavazují k tomu, abychom s maximální odpovědností sestavili funkční koalici, která město v příštích čtyřech letech posune dál. Posledních 12 dní proto probíhala intenzivní jednání. Během nich jsme nechtěli zveřejňovat kusé informace, které by mohly poškodit kteroukoli z vyjednávajících stran," uvedlo dnes uskupení na sociálních sítích.
Vyloučena ale stále není širší koalice, hnutí ANO v České Lípě opustili po volbách tři zvolení zastupitelé. Odchod ohlásili dosluhující českolipský místostarosta Martin Brož a také Nela Ritnošíková Theerová, která byla poslední čtyři roky městskou radní na plný úvazek, oba byli členy ANO. Odchod ohlásil také Zdeněk Líbal, který byl na kandidátce hnutí jako nezávislý. Lídr uskupení Živá Lípa Jakub Mencl na dotaz ČTK spolupráci s nimi nevyloučil, v takovém případě by mohla mít koalice silnou většinu 17 hlasů z 25.
Česká Lípa je posledním z okresních měst v Libereckém kraji, kde zatím koalici nepředstavili. Ve městě s 36.400 obyvateli voliči vybírali z osmi kandidátek, uspělo jich pět. Zvítězila Živá Lípa, pro kterou hlasovalo 35,79 procenta voličů a má deset mandátů stejně jako druhé ANO, které dostalo 33,48 procenta hlasů. Po dvou zastupitelích mají třetí ODS a uskupení Společně, které skončilo na čtvrtém místě, jeden mandát získala SPD.