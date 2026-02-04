Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
„Stavbaři vybudovali bezbariérová nástupiště, přístup cestujících je po centrálním přechodu, který je vybavený výstražnou signalizací. Rekonstrukce se v Malé Skále dočkala i historická nádražní budova,“ popsal Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy.
Nádraží v Malé Skále kromě místních využívají i turisté, kteří často míří na blízký skalní hrad. „Projektanti zohlednili naše připomínky a přání a vybudovali nám v budově větší sociální zařízení, což v tomto hodně turisticky užívaném prostředí potřebujeme,“ vyzdvihl starosta Malé Skály Michal Rezler.
Původní návrh přitom počítal se zbouráním nádražní budovy a posunutím zastávky směrem k nedalekému hotelu Skála. „Jsem rád, že se podařilo jít touto cestou. Cítili jsme, že by to pro obec nebylo dobré. Myslím, že to je pro cestující i důstojnější, než zastřešené zastávky,“ dodal starosta.
S posunem nádraží by se pojilo i vybudování podchodu, který v obci nechtěli. „Dnes se u nově budovaných a rekonstruovaných nádraží nesmí chodit přes koleje, ale naštěstí se mezitím změnila vyhláška a drahám už je umožněn řízený přechod,“ vysvětlil Rezler.
Ikonický model zůstává
Lidé na nádraží po rekonstrukci najdou i historický model nádražní budovy. „Kvůli tomu mi volalo a psalo snad nejvíc lidí, kteří se divili, kam zmizel. Modýlek byl původně vzadu za kolejemi, teď jsme ho přesunuli dopředu. Je to kousek historie,“ objasnil starosta.
U nádraží lidé najdou i nová parkovací místa. Moderního nástupiště se dočkala také zastávka v Dolánkách u Turnova a obnovou prošel i tunel u obce Rakousy. Rekonstrukce na trati trvala zhruba rok. Vlaky po ní teď jezdí rychlostí až sto kilometrů za hodinu, což je asi o třicet víc, než dosud.
„Charakter tratě podél řeky neumožňuje zvednout rychlost nad sto, je to optimální pro krajinu,“ myslí si Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha, která měla rekonstrukci na starosti společně se Strabag Rail.
„Je tu položeno sto kilometrů kabelů. Celá trať je dálkově řízená z centrálního dispečerského pracoviště ve Staré Pace,“ pokračoval.
Zabezpečení železnice je v úseku ojedinělé
Celková cena za rekonstrukci tratě dosáhla zhruba na 838 a půl milionu korun. „Technicky zajímavé je nové zabezpečovací zařízení v úrovni L1. Jde o první živou instalaci systému na české železniční síti. Už jsou ale rozpracované i další úseky, například Choceň – Litomyšl,“ prozradil Nejezchleb.
Zabezpečovací systém hlídá jízdu vlaků a v případě chyby dokáže automaticky zasáhnout. Modernější systém L2 využívá rádiovou komunikaci, L1 pevné traťové prvky.
„Když se podíváme na nehodu, která tu byla před lety mezi Železným Brodem a Tanvaldem, tak toto zabezpečovací zařízení už podobným problémům zabraňuje,“ věří Chrdle.
Strojvedoucí před 30 lety obětoval svůj život, přesto zahynulo 14 lidí
Nehoda se udála v srpnu 1990 a vyžádala si životy čtrnácti lidí, dalších 32 bylo zraněno. „Došlo k selhání obsluhy a pustili dva vlaky proti sobě. Potom si to uvědomili a volali do Spálova, aby vlak zastavili. Ten jim ale ujel a na železničním mostě se bohužel vlaky srazily,“ vzpomínal starosta Rezler. Mezi mrtvými byl i strojvedoucí vlaku.
Rekonstrukce čeká také nádraží v Turnově. Budou tam nová nástupiště i zabezpečovací zařízení. „Současné zabezpečení už je hodně zastaralé a vyžaduje hodně personálu na obsluhu. Ve velmi krátké době se vypíše tendr na realizaci, do konce roku bychom chtěli uzavřít smlouvu se zhotovitelem a pak začít pracovat,“ přiblížil Nejezchleb.
Cena za rekonstrukci turnovského nádraží by se mohla pohybovat kolem miliardy korun. „Bude to první stavba z celého ramene Praha – Liberec, která se potáhne od Mladé Boleslavi,“ uzavřel Nejezchleb.