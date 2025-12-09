Na místě zasahovala pozemní posádka záchranářů. Dotyčný utrpěl vážná zranění a byl napojen na plicní ventilaci. Následně byl převezen na traumatologii do liberecké nemocnice, uvedl pro iDNES.cz mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.
Kvůli nehodě, ke které došlo krátce před šestou hodinou ráno, se provoz na trati z Raspenavy do Hejnic na tři hodiny zastavil. České dráhy (ČD) pak zajistily pro cestující náhradní autobusovou dopravu z Raspenavy dál do Hejnic a Bílého Potoka. Vlaky znovu vyjely po deváté hodině, informovaly ČD na svém webu.
V Hejnicích zkomplikovala nehoda dopravu v Lázeňské ulici u školy, uvedla radnice v aplikaci Munipolis. Podle hejnického starosty Jaroslava Demčáka (Za lepší Hejnice) obsadily parkoviště u školy záchranné složky. Problematický byl i průjezd přes přejezdy, kde zůstala svítit na semaforech červená, na hlavní silnici ale dopravu řídila policie.