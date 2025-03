Trať mezi Libercem a Prahou vyjde na 80 miliard korun, vlak pojede 68 minut

Odhadované náklady se podle něj za posledních šest let v souvislosti s růstem cen stavebních prací a materiálů zvýšily zhruba o 60 procent. Jízda z Liberce do Prahy nyní vlakem trvá 160 minut, po modernizaci by to mělo být 68 minut.

Podle ředitele přípravy staveb Správy železnic Pavla Paidara bude nová trať z velké části dvoukolejná a elektrifikovaná a počítá s řadou přeložek, což by mělo umožnit zvýšit rychlost až na 200 kilometrů v hodině.

„Součástí projektu je také elektrizace tratí ve Frýdlantském výběžku a zkapacitnění spojení do Dvora Králové nad Labem,“ řekl.

Samostatným projektem je modernizace železniční stanice v Liberci, která by se měla proměnit v dopravní terminál, který propojí železniční dopravu s autobusovou a MHD.

Železniční trať z Liberce na Prahu vybudovali stejně jako většinu tratí v Libereckém kraji ve druhé polovině 19. století. Od té doby nebyla zásadněji modernizována. Trasa do Prahy je jednokolejná a cesta do hlavního města dnes z Liberce trvá 160 minut.

Trať pomůže i Frýdlantsku

O úpravách trati na Prahu se hovoří už léta, od roku 1990 bylo zpracováno 16 studií. V roce 2003 se předpokládalo, že rychleji budou vlaky jezdit už v roce 2010. Přednost ale vždy dostaly jiné železniční tratě v Česku.

Po modernizaci trati by se cesta do Prahy měla zkrátit na 68 minut, i proto je pro Liberecký kraj lepší železniční spojení na Prahu, ale i do sousedního Polska a Německa, prioritou. Zlepšit by to mělo i dostupnost příhraničních oblastí Frýdlantska, což podpoří jejich rozvoj.

Liberecký kraj musí kvůli modernizaci spojení změnit územní dokumentaci, v dubnu by se proto mělo uskutečnit jednání s dotčenými obcemi na trase. „Krajští zastupitelé budou o změně dokumentace jednat na konci dubna,“ dodal hejtman.