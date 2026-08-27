Vandalové ničí kabely v Polsku, vlaky z Liberce do Varnsdorfu nabírají zpoždění

Takzvaná Žitavská dráha je druhou nejvytíženější tratí Libereckého kraje, přeshraniční spojení z Liberce využije denně v průměru 2 500 cestujících zejména k cestám do zaměstnání nebo do školy.
Dopravu zajišťuje společnost Die Länderbahn CZ pod značkou Trilex. V minulých letech prošla trať nákladnou rekonstrukcí, což umožnilo vlaky zrychlit, a Liberec tak získal nejen pravidelné rychlé spojení s Varnsdorfem, ale díky návaznostem i do Drážďan, Berlína nebo polské Vratislavi.
Opakovaná poškození optických kabelů na polském území ale spojení komplikují a vlaky nabírají zpoždění.
„Snažím se situaci řešit i přes své kontakty. Když se dozvím, že je zařízení znovu poškozené, volám, kam můžu, aby se závadu podařilo co nejrychleji odstranit. Jízdní řád na trase Liberec – Varnsdorf je nastavený poměrně těsně a počítá se zvýšením rychlosti na trati. Každé takové omezení proto znamená další zpoždění,“ uvedl hejtman Martin Půta.
Pomůže policie
Cílem kraje je stabilizovat provoz ještě před začátkem školního roku, kdy cestujících přibude. Liberecký kraj proto jedná s dopravcem také o nouzových opatřeních včetně zavedení náhradní autobusové dopravy.
„Pro cestující je nejdůležitější, aby se na vlak mohli spolehnout,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Daniel David. Kraj proto podle něj vyzval k přeshraniční spolupráci policejní i pohraniční složky a požádal správce tratí o urychlení prací při odstraňování škod.
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Vandal ohrozil českého strojvedoucího, když napadl německý vlak v Polsku
Trať z Liberce na Žitavu byla původně součástí Jiho-severoněmecké spojovací dráhy a měla zajistit rychlou cestu z Německa přes Česko na jih do Vídně, první vlak tudy projel 1. prosince 1859. Dnes slouží hlavně regionální dopravě.
V posledních dvou letech prošla trasa z Liberce k hranici rekonstrukcí bezmála za 1,24 miliardy korun s cílem zlepšit dopravní spojení směrem do Polska a Německa, zabezpečení tratě a komfort pro cestující. Navazující úsek trati zrekonstruovali i Poláci, vlaky tak mohou na trase jezdit i stokilometrovou rychlostí.
Vlaky jezdí přes polský Porajów.
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