Liberec

Vlasta Burian na divadelní scéně

Ve hře Burian Tomáše Dianišky, který se vrací na libereckou scénu jako autor a režisér. Tentokrát obrací pozornost k jednomu z nejslavnějších libereckých rodáků Vlastovi Burianovi. Komika přiblíží Malé divadlo v úterý 17. září od 19 hodin.

Jak se žilo za socíku

Na komentované procházky Liberec za socíku se mohou vypravit lidé každý čtvrtek od 16 hodin, a to až do konce září. Prohlídky připomínají, čím město žilo a kde co bylo ve druhé polovině 20. století. Vstupenky je potřeba zakoupit předem v infocentru nebo na www.evstupenka.cz. Dospělí zaplatí 100 korun, děti, studenti a senioři 60 korun. Rodinná vstupenka stojí 150 korun. Sraz účastníků prohlídky (se zakoupenou vstupenkou) je před Městským informačním centrem v Liberci.

Jablonec nad Nisou

Otevírají se památky

Prozkoumat nejzajímavější jablonecké památky, budovy a prostory, a to včetně těch, které jsou běžně částečně nebo zcela nepřístupné. To budou moci lidé v Jablonci nad Nisou při sobotní akci Den evropského dědictví. Na mnoha místech bude probíhat zajímavý doprovodný program. Na návštěvníky čeká i rodinná trasa, jízdy historickým autobusem či ražba pamětního žetonu. Připravený je i program před radnicí a řemeslné trhy v centru města. Akce potrvá od 9 do 18 hodin, vstup je zdarma.

Hrádek nad Nisou

Vzhůru na Dožínky

Tradiční akce k oslavě úrody obsadí v sobotu 14. září od 13 do 20 hodin Hasičskou louku v Hrádku nad Nisou. Hrádecké Dožínky nabídnou mnoho zábavy, řemeslných stánků, prezentace zemědělských strojů a zvířat nebo dílničky pro děti. K dobré náladě zahrají Jablonečanka (14.00), Waldovy Matušky (16.15) a Petra Černocká s Jiřím Pracným a skupinou Bokomara (18.30). Chybět nebude ani tradiční soutěž v pití mléka nebo žehnání chlebu. A další občerstvení, pivo, víno a burčák. Vstup je zdarma.

Desná

Slavnosti města

Na městské slavnosti zve Desná. V parku u městského úřadu je v sobotu 14. září připravený celodenní program pro děti i dospělé - tvoření, malý trh, kolotoč a skákací hrad. Slavnosti zahájí v 10 hodin starosta města. V průběhu dne se návštěvníci mohou těšit i na hudební program, chybět nebude ani občerstvení. V rámci slavností bude od 13 do 16 hodin otevřená Riedelova hrobka. Na sobotní program Slavností města Desná navazuje v neděli jako jejich součást běh Přes desenské kopce.