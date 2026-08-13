Chovatelé lépe chrání stáda, škody způsobené útoky vlků druhým rokem klesají

Zlepšení situace přičítá zejména ochranným opatřením, která zemědělci a chovatelé zavádějí ve větší míře než dříve.
„Pomáhají stáda chránit a chovatelé už aktivně pracují, aby preventivně předešli škodám,“ ocenil Klápště s tím, že lidé využívají možností, které jim v podobě financí na zmíněná opatření poskytuje kraj či stát. Snižování škod lze podle něj také přičítat možnému poklesu počtu samotných predátorů.
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Agentura ochrany přírody a krajiny ČR letos podle informací zveřejněných na webu navratvlku.cz evidovala (k 30. červnu) 23 škodních událostí na území kraje, nejčastěji vlci smrtelně útočili na ovce a skot.
V celkovém porovnání krajů je Liberecký co do počtu útoků na hospodářská zvířata jedním ze tří nejexponovanějších. Nejvíc potíží pak působí vlci obecní v Jihočeském kraji, kde zaznamenali za stejné období 72 škodních událostí.
„Zemědělci, kteří dostali náhrady, musejí mít dobře zabezpečená stáda,“ podotkl hejtman Martin Půta. Díky tomu podle něj nejsou v Libereckém kraji škody tak velké.
Škod hlášených po útocích kormoránů velkých u nás také klesá, v souvislosti s vydrou říční jde podle náměstka o setrvalý stav.
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26. září 2023