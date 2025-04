Vlk nepřežil srážku s autem na silnici u Liberce. Přebíhal v místě, kde není plot

Na rychlostní silnici I/35 z Chrastavy do Liberce srazilo auto dnes ráno vlka, který střet nepřežil. Nehoda se stala ve sjezdu z Bedřichovky směrem k Liberci, kde kolem silnice není oplocení. (7. dubna 2024) | foto: Policie ČR

„Krátce před sedmou ranní jsme měli na tísňovou linku 112 nahlášeno sražené zvíře v levém jízdním pruhu na silnici I/35 ve směru od Chrastavy na Liberec. Skutečně se potvrdilo, že se jedná o vlka a na místě si ho převzala AOPK pracoviště Liberec, které bude zajišťovat další úkony. Vyrozuměno bylo i příslušné myslivecké sdružení,“ sdělila krajská policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová s tím, že jaké auto zvíře srazilo, policie neví. Nehodu totiž nikdo nenahlásil.

„Podle všeho je to mladé zvíře, půjde samozřejmě na genetické vyšetření, ale podle vizuální stránky a podle toho, jak to vypadalo, tak na 99 procent to vlk je,“ upřesnil Jakub Čejka z AOPK.

Místo, kde auto zvíře srazilo, je jediným úsekem, kde zvěř může rychlostní silnici překonat. Frekventovaná čtyřproudá silnice I/35 mezi Libercem a Chrastavou je jinak oplocená, chybí tam ale ekodukt, kterým by se zvířata mohla bezpečně dostat na druhou stranu.

Srážka se zvěří je v Libereckém kraji třetí nejčastější příčinou dopravních nehod. Loni zavinila zejména lesní zvěř každou pátou z 5 336 kolizí, které policie řešila. Nikdo z motoristů při nich nezemřel. Nejčastěji se auta střetávají se srnčí zvěří, loni bylo takových případů v kraji 843, ve 116 případech se pak auto střetlo s divokým prasetem.

Případy, kdy auto srazí vlka, jsou ale ojedinělé. Podle Čejky jde o tři až čtyři do roka, většinou na Českolipsku v oblasti Lužických hor. Vlka už ale srazilo auto i u Jablonného v Podještědí nebo v Českém ráji.

Vlci se v Libereckém kraji vyskytují minimálně od roku 2014, odhadem jich tu podle Jakuba Čejky žije kolem 20 až 30, mohou ale migrovat na obrovské vzdálenosti. Potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, Jizerských i Lužických hor a také Krkonoš. Kolem Liberce se vlci pohybují, když migrují mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem.