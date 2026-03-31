Tetovat lidi ji stresovalo. Teď žena inkoustem zdobí batohy i kabelky

Eliška Marinská
  11:02aktualizováno  11:02
Žádné výrobní linky ani sériová produkce. Jen stůl, nástroje, pravá kůže a hodiny trpělivosti. Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy GoldieEn Tattoo Leather s tetováním.

K práci s kůží se dostávala postupně a oklikou. Zkoušela kreslení, modelování z hlíny i výrobu loutek. Zlom přišel ve chvíli, kdy její přítel Vít Mrňák koupil první kus kůže a nářadí, aby vyrobil psí obojek.

Ke kůži měl Mrňák vztah už od dětství. Jeho dědeček vyráběl boty a práce s tímto materiálem mu byla blízká. Když pak dodělal obojek a kůže zůstala doma ležet, rozhodla se ji Vlková vyzkoušet sama.

„Udělala jsem příteli první dolarovku s pacinkou naší fenky Goldie. To byl úplně první výrobek,“ popsala. Sama má hotový kurz na tetování a v minulosti tetovala lidi. Práce ji ale stresovala, a tak se více začala věnovat výrobě produktů z kůže.

Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy s tetováním.
Dlouho šlo jen o domácí tvorbu bez ambice prodávat. Na začátku tohoto roku ale oficiálně spustila webové stránky se svými výrobky.
7 fotografií

Umělecké vzdělání nikdy formálně neměla. Za svou „uměleckou školu“ považuje svého otce, který ji od dětství vedl k malování. „Kreslil nádherné obrazy. Od té doby, co jsem byla schopná vzít do ruky tužku, tak jsem kreslila,“ pověděla.

Výrobky z kůže se jim doma hromadily. Dlouho šlo jen o domácí tvorbu bez ambice prodávat. „Doma už jsme měli asi deset hotových kusů. Ptal jsem se, co s tím budeme dělat. Řekl jsem jí, ať je zkusí nabídnout,“ poznamenal její přítel Mrňák.

„Pořád jsem měla pocit, že to není stoprocentní. Když vidím i malou chybu, nechci to lidem nabízet,“ vysvětlila Vlková.

Jméno fenky se promítlo do názvu

Na začátku tohoto roku ale oficiálně spustila webové stránky se svými výrobky, kde prodává třeba kožené kabelky, batůžky, pánské peněženky i spony do vlasů.

Jméno fenky Goldie se promítlo i do názvu. Vlková chtěla přenést do značky lásku, kterou fenka ztělesňovala.

„Byl to nejlepší pes, byla výjimečná. To jméno k ní sedělo,“ vzpomínala. „Chtěli jsme, aby ta naše značka reprezentovala něco takového, taky tu výjimečnost a duši, originalitu, jakou byla.“

Při výrobě začíná Vlková přípravou vlastního vzoru. „Pak ho přenesu na useň, což je ta upravená kůže připravená k použití, a z toho si vzor vyříznu. Následně to zafixuji lakem, aby se mi nepoškodila,“ nastínila výrobu.

Následuje vysekání děr do kůže, začištění hran, broušení, zahlazování, šití a kování. Háčkované batůžky vyrábí podobným způsobem. „Udělám si nejprve kožené dno s nožičkami, do kterého háčkuji tělo, které si také dělám sama,“ popsala.

Obvykle práce zabere kolem dvaceti až třiceti hodin. „Musí se tam chvíli čekat, protože ta kůže je hodně citlivá. Záleží také na tom, jaký dělám vzor,“ dodala.

Výrobky z nejčistší kůže

Základem celého výrobku je kvalitní třísločiněná kůže. „Tohle je nejčistší kůže, která se dá koupit. Je rozpracovávaná tak, že se měsíce louhuje v kádích ze stromové kůry a z bylin, tím si získává takový nádech a vůni,“ vysvětlila.

Inkoust používá primárně černý, i když experimentovala třeba i s červenou nebo bílou barvou. „Bílá oxiduje na sluníčku, takže by tam po letech ani nebyla vidět. Ta kůže už sama o sobě pracuje hodně se sluníčkem,“ upozornila.

„Nejtěžší je chvíle, kdy máte skoro hotovo a něco se nepovede. Stalo se mi to i nedávno. Pak musím začít znovu,“ upozornila. Vlková ráda pracuje s květinovými motivy. „Dělám hrozně ráda motýly, čmeláky, včelky a pak zvířata jako buldočka nebo kočku,“ přiblížila.

Dělá i výrobky na zakázku. „Chci dát možnost lidem nechat si vytetovat, co chtějí, aby to byl jejich kousek s příběhem a mohli ho mít třeba jako talisman,“ pověděla. „Lidé, kterým se tetování líbí, ale nechtějí ho mít na těle, ho mohou mít na té kabele nebo batůžku,“ doplnila.

Plánuje účast na designových trzích i otevření malé dílny. „Chceme lidem dvakrát až třikrát týdně nechávat otevřený průchod, aby se sem mohli chodit dívat,“ poodhalila s tím, že hotová by mohla být na přelomu dubna a května.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

Na Vysočině vloni ubylo 1694 obyvatel, víc lidí zemřelo než se narodilo

ilustrační snímek

Na Vysočině vloni ubylo 1694 obyvatel, hlavně kvůli tomu, že víc lidí zemřelo než se narodilo. Kvůli stěhování kraj minulý rok přišel o 150 lidí. Nejrychleji...

31. března 2026  9:58,  aktualizováno  9:58

Moravskoslezskému kraji loni ubylo 6233 obyvatel, nejvíce v Česku

ilustrační snímek

Moravskoslezskému kraji loni ubylo 6233 obyvatel, nejvíce v celé republice. Za úbytek může hlavně úmrtnost, v kraji zemřelo o 5482 lidí více, než se narodilo....

31. března 2026  9:55,  aktualizováno  9:55

Počet obyvatel Pardubického kraje se vloni zvýšil o 481 lidí na 530.950

ilustrační snímek

Loni se počet obyvatel Pardubického kraje zvýšil o 481 lidí na 530.950. Zásluhu na tom má migrace, v regionu se narodilo méně dětí než bylo zemřelých. Vyplývá...

31. března 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

V Karlovarském kraji vloni ubylo 1168 obyvatel, hlavně přirozeným úbytkem

ilustrační snímek

V Karlovarském kraji loni ubylo 1168 obyvatel, na konci roku v kraji žilo 292.027 lidí. Pokles byl způsoben přirozeným úbytkem, to znamená, že více lidí...

31. března 2026  9:49,  aktualizováno  9:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Libereckém kraji žilo na konci loňského roku 448.610 obyvatel, o 884 méně

ilustrační snímek

V Libereckém kraji žilo na konci loňského roku 448.610 obyvatel, to je 884 méně než na jeho začátku. Hlavním důvodem úbytku je rekordně nízká porodnost,...

31. března 2026  9:50,  aktualizováno  9:50

Obyvatel hradeckého kraje loni ubylo na 554.668, porodnost byla rekordně nízká

ilustrační snímek

Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji loni klesl o 1255 na 554.668. Důvodem bylo to, že více lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost loni klesla na rekordně...

31. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

ÚS odmítl stížnost expolicisty potrestaného za podplácení kvůli bytu v Brně

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost bývalého policisty Jiřího Vlčka, jenž si za podplácení vyslechl dvouletý trest vězení s podmínečným odkladem na tři roky....

31. března 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

U synagogy v centru Prahy našli podezřelé zavazadlo, policie povolala pyrotechnika

Jeruzalémská synagoga v Jeruzalémské ulici - Postavena jako náhrada za tři...

Podezřelé zavazadlo u Jubilejní synagogy prověřovala policie v úterý dopoledne v ulici Jeruzalémská. Policisté oblast dočasně uzavřeli. Pyrotechnik konstatoval, že nebezpečí nehrozí.

31. března 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Řidič kamionu s vrtnou soupravou odmítl vážení, dostal pokutu sto tisíc korun

Přetížený kamion s vrtnou soupravou

Dopravní policisté na dálnici D3 nedaleko Českých Budějovic zpozorovali zjevně přetížený kamion. Odklonili ho na odpočívku, kde řidiče vyzvali ke kontrolnímu vážení. To šofér odmítl. Dostal za to...

31. března 2026  11:12

Drogy i alkohol. Policie zveřejnila výsledky testů otce viněného z vraždy batolete

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)

Muž obviněný z vraždy svého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku byl pod vlivem alkoholu i drog. Za skutek, kvůli kterému je ve vazbě, mu hrozí až 20 let vězení, případně i výjimečný trest....

31. března 2026  10:52,  aktualizováno  11:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tetovat lidi ji stresovalo. Teď žena inkoustem zdobí batohy i kabelky

Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy s...

Žádné výrobní linky ani sériová produkce. Jen stůl, nástroje, pravá kůže a hodiny trpělivosti. Michaela Vlková tvoří v Jablonném v Podještědí kožené kabelky či batohy GoldieEn Tattoo Leather s...

31. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, žilo v něm 577.515 lidí

ilustrační snímek

Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, na konci roku v kraji žilo 577.515 lidí. Úbytek způsobilo méně narozených dětí, než bylo zemřelých,...

31. března 2026  9:28,  aktualizováno  9:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.