V centru seniorů napsala knihu povídek, inspiroval ji trénink paměti

Eliška Marinská
  11:12aktualizováno  11:12
Z kurzů trénování paměti vznikla v libereckém centru seniorů RoSa kniha Slova vyprávějí. Autorkou téměř třiceti krátkých příběhů je bývalá dlouholetá ředitelka Krajské vědecké knihovny Věra Vohlídalová. Publikaci svými ilustracemi doplnil liberecký malíř a obyvatel rezidence RoSa Jiří Sklenička Zderazský.

Věra Vohlídalová, která založila jednu z nejmodernějších knihoven v republice, začala psát povídky na popud lektorky trénování paměti Michaely Valterové. Účastníci kurzů dostávali za úkol vytvářet příběhy podle náhodně zadaných slov nebo obrázků.

„Jednou bylo zadáním pro domácí úkol udělat scénář na asi patnáct nejrůznějších nakreslených předmětů. Tenhle úkol ve mně cosi zapálil,“ prozradila Vohlídalová.

„Šlo to podivuhodně samo. Hlavně se přede mnou otevřel prostor, kde měl každý předmět najednou své místo a příběh tu byl jako na dlani,“ vysvětlila proces psaní Vohlídalová.

Napsat povídky trvalo déle než jeden rok

„Představila jsem si kameru, jak snímá postupně vše a s ní se příběh začíná odvíjet. Můj mozek tu hojnost představ vždy směstná do plynulého vyprávění. Je to zábava, těší mě i ty, co poslouchají,“ dodala.

Všechny povídky psala Vohlídalová přes rok. „Inspirovaly mě některé skutečné příběhy, část jsem si vymyslela a něco jsem do nich vložila ze svého života. Vždy jsem se ale držela zadaných slov, která určovala děj,“ popsala.

Zkusit si napsat příběh může i samotný čtenář, na konci knihy jsou volné listy a vygenerovaná slova.

Příběhy načančané jako dort

Vohlídalová některé příběhy napsala za pár hodin, jiné třeba za tři dny. „Psala jsem podle nálady. Píšu dál, mám asi dalších deset,“ pověděla s tím, že zatím neví, jestli bude další knížka.

Ilustrace vznikaly podobně spontánně jako samotné texty. „Věra mi jeden příběh přečetla a mně se to líbilo hlavně proto, že to bylo malování. Když se do textu začtete, je barevný, načančaný jako dort,“ popsal ilustrátor Jiří Sklenička Zderazský.

„Není to vyprávění od jedničky do sta, ale s výškami a hloubkami, s tmou i světlem,“ upřesnil. Hotová kniha podle něj předčila jeho očekávání. „Má optimistický charakter a barevnost,“ dodal.

Knihu Slova vyprávějí napsala bývalá dlouholetá ředitelka liberecké knihovny Věra Vohlídalová.
Knihu Slova vyprávějí napsala bývalá dlouholetá ředitelka liberecké knihovny Věra Vohlídalová.
Knihu Slova vyprávějí napsala bývalá dlouholetá ředitelka liberecké knihovny Věra Vohlídalová.
Knihu Slova vyprávějí napsala bývalá dlouholetá ředitelka liberecké knihovny Věra Vohlídalová.
6 fotografií

Knihu pokřtil publicista a spisovatel Jan Šebelka. „Uvědomil jsem si, že se Věře povedlo z tréninku paměti vytvořit zajímavé literární dílo, které absolutně nemá nic společného s důchodcovským zaplňováním volného času,“ podotkl s tím, že její malé příběhy a scénáře nabízejí široký prostor pro fantazii tak, aby si je čtenář mohl dotvořit podle svých zkušeností a představ.

Zakladatelka centra RoSa Anna Ježková připomněla, že jde už o šestou vydanou knihu, první však na pobočce přímo v Liberci. „Je nám ctí, že naši obyvatelé přicházejí s nápady a my je můžeme pomoci realizovat. K trénování paměti, je dílo paní Vohlídalové a pana Skleničky výbornou inspirací.“

Publikaci Slova vyprávějí si lidé mohou koupit přímo v Centru RoSa naproti Krajskému úřadu v Liberci.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Na jedoucí auto spadl strom, nevydržel nápor sněhu

Na řidiče na Jesenicku spadl během jízdy strom. Vyvázl bez zranění. (31. ledna...

Štěstí v neštěstí měl v sobotu padesátiletý muž na Jesenicku. Během jeho večerní jízdy mu na auto spadl strom. Nehoda se jako zázrakem obešla bez vážnějšího zranění. Dechová zkouška vyloučila, že by...

2. února 2026  13:02

Začíná proměna jezera Medard. Obkrouží ho třináctikilometrová stezka

Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku....

Do konce března začne výstavba třináctikilometrové stezky kolem jezera Medard na Sokolovsku. Pro Sokolovskou uhelnou a SUAS GROUP tím začne důležitý projekt, na jehož konci bude proměna bývalé...

2. února 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Poslední hřebíček do rakve evropského včelařství?

2. února 2026  12:32

Jsou všude, ale málokdo je vnímá. Praha teď opravuje své modré ikony

Pulkrabka, pražská ikona

Věděli jste, že v Praze stojí téměř 300 ikonických pulkrabek? Modré veřejné hodiny z 80. let postupně procházejí obnovou. Většina je už opravená, dalších 43 čeká modernizace, nový strojek i centrální...

2. února 2026  12:31

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zlínská zoologická zahrada se zapojí do ochranářské kampaně Mokřady pro život

ilustrační snímek

Zlínská zoologická zahrada se zapojí do ochranářské kampaně Mokřady pro život. Jde o kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií, která bude letos a...

2. února 2026  10:55,  aktualizováno  10:55

Víkend byl v areálech v Krušných horách rekordní, na svazích byly tisíce lyžařů

ilustrační snímek

Sjezdovky krušnohorských lyžařských středisek v Karlovarském kraji o víkendu prodlouženém pololetními prázdninami navštívil rekordní počet lyžařů a...

2. února 2026  10:36,  aktualizováno  10:36

Najděte práci rychleji: Dvoudenní Career Expo 2026 nabídne přes 100 zaměstnavatelů na jednom místě

2. února 2026  12:15

Zemřel uznávaný ochránce Podyjí. Do některých míst lidé vůbec nepatří, razil

Koncem 80. let pracoval Tomáš Rothröckl ve Státním ústavu památkové péče a...

Po krátké vážné nemoci zemřel v neděli bývalý ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl, který byl jednou z nejvýraznějších tváří tuzemské ochrany přírody. Byl oceňovaný nejen pro svou...

2. února 2026  12:12

Chci z vazby do léčebny, jsem nemocný, žádal soud obžalovaný ze zapálení baru

Daniel Kratochvíl, obžalovaný ze zapálení baru ve Zlíně z ledna 2025, v jednací...

Krajský soud pokračoval v projednávání případu požáru baru ve Zlíně z loňského ledna. Třicetiletému Danielu Kratochvílovi, který podle obžaloby hodil zapálený kanystr s benzinem na barmana, hrozí za...

2. února 2026  12:12

Dvorecký most se prodraží. Náklady na stavbu se zvedly o téměř 400 milionů

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Celkové náklady na stavbu Dvoreckého mostu, jež spojí Prahu 4 a Prahu 5, se oproti původně stanovené částce 1,57 miliardy korun navýšily na zhruba 1,97 miliardy. Vyplývá to z pondělního rozhodnutí...

2. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Potravinová banka pomáhá potřebným už deset let, ochota dárců roste

Příprava balíčků pro lidi v nouzi v Potravinové bance v Hradci Králové.

Osamělí důchodci, samoživitelé nebo rodiny v nouzi. Ti, kteří mají hluboko do kapsy a jsou ohroženi potravinovou chudobou, mohou už 10 let získat pomoc od potravinové banky, kterou v Hradci Králové...

2. února 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Rarita kvůli chybě města. Majitelům domů skokově klesne daň z nemovitosti

ilustrační snímek

Majitelé domů a bytů v Pelhřimově letos zaplatí na dani z nemovitosti méně než loni. Může za to neobvyklá chyba zastupitelů. Ti pro loňský rok omylem nastavili chybný koeficient pro výpočet daně a...

2. února 2026  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.