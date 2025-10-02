Česká Lípa je s 37 500 obyvateli třetím největším městem Libereckého kraje, záměna se dotkla jen zlomku z tamních 27 500 voličů.
Česká pošta chybu přiznala, podle mluvčího Matyáše Vitíka se stala při kompletování jednotlivých sad hlasovacích lístků do obálek. „Za toto pochybení se obyvatelům České Lípy omlouváme,“ uvedl už minulý týden Vitík.
Podobné pochybení zažil Liberecký kraj i loni před volbami do krajských zastupitelstev. Část voličů v Hrádku nad Nisou, který je domovskou obcí hejtmana Martina Půty, dostala lístky ze sousedního kraje.
Záměna před sněmovními volbami se podle Pavlíny Kroupové, která se organizaci voleb věnuje už 30 let, stala naštěstí v dostatečném předstihu, aby se dala napravit. Radnice v České Lípě má také v rezervě dostatečné množství sad lístků, aby je mohla voličům ve volebních místnostech poskytnout.
„Ve všech 44 volebních místnostech v České Lípě navíc členové komisí každého voliče při registraci vyzvou, aby si ještě jednou zkontroloval, zda má skutečně lístky pro Liberecký kraj, upozornění bude i za plentou,“ řekla Kroupová, která podobnou záměnu zažila podruhé. Pokud by volič použil ústecký lístek, byl by jeho hlas neplatný.
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční v pátek a sobotu. V Libereckém kraji budou voliči vybírat z 214 kandidátů z 19 stran, hnutí a koalic, před čtyřmi lety bylo kandidátek 17.
Před čtyřmi lety volby v kraji vyhrálo hnutí ANO, získalo 26,86 procenta hlasů a tři poslance. Na druhém místě skončila koalice SPOLU s 22,77 procenta hlasů a má dva poslance stejně jako třetí koalice PirSTAN. Čtvrtá SPD získala jeden mandát v Poslanecké sněmovně. Hlasovat přišlo v kraji 64,60 procenta voličů.
