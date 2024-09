U politiků přitvrďme, má platit presumpce viny, říká lídr SPD a Trikolory

Kde má podle vás kraj momentálně největší slabiny?

V Libereckém kraji podle mne občany nejvíce trápí rozdílná dostupnost zdravotní péče a rozdílná kvalita života v jednotlivých částech kraje. Dalším tématem, které silně rezonuje, je kvalita a opravy silnic II. a III. tříd. Smutný prim drží Liberecký kraj i ve vnímání korupce a klientelismu, a to kvůli probíhajícím kauzám, jako je trestně stíhaný hejtman či nedávný případ trestně stíhaného náměstka primátora města Liberce. Železniční spojení mezi pátým největším městem v republice a Prahou je kapitola sama pro sebe. Spojení na trati dlouhé 87 km trvá v dnešní době kolem 190 minut a je s přestupem.

Co ještě se v Libereckém kraji vyloženě nedaří?

V Libereckém kraji se dlouhodobě nedaří zajistit dostatek lékařů, jako jsou pediatři, praktici, a velkým problémem jsou zubaři. To se bohužel odráží v nedostatečném zajištění kvalitní zubní pohotovosti. Tento stav ve svém důsledku nutí občany našeho kraje z důvodů nedostatečné kapacity pohotovosti vyhledávat v případě akutních problémů ošetření v jiném kraji, a to nejčastěji v Mladé Boleslavi anebo Praze.

Na co se chcete v nadcházejícím volebním období zaměřit?

Na zlepšení poskytované lékařské péče napříč krajem, a to včetně zajištění odpovídající lékařské pohotovostní služby.

Jaká přesně je tedy úroveň zdravotnictví v kraji?

Jak jsem již zmiňoval, v rámci kraje jsou propastné rozdíly v kvalitě a dostupnosti poskytované lékařské péče. Krajská nemocnice Liberec patří mezi deset nejlepších nemocnic v rámci České republiky s velkým zájmem o práci ze strany mladých lékařů i nelékařského personálu. Oproti tomu na periferiích kraje máme problém zajistit odpovídající lékařskou péči, a to se musí změnit.

Jak jste již zmínil, v kraji je akutní nedostatek zubařů, psychiatrů, psychologů a dalších specialistů. To je jen část z výčtu odborné pomoci pro veřejnost, kterou je nutné zajistit. Jak to budete chtít řešit?

Tady se jedná o systémový problém, který se nedotýká pouze Libereckého kraje. Řešení je v tomto případě na straně vlády, respektive ministerstva zdravotnictví a jednotlivých zdravotních pojišťoven. Kraj může motivovat lékaře poskytnutím finanční podpory například svou spoluúčastí na pořízení, vybavení či provozu ordinace. Dále se může kraj snažit přilákat nové lékaře například poskytnutím různých benefitů tak, jak to vidíme u velkých společností, kde tento model funguje.

U zdravotnictví ještě zůstaneme. Zhruba deset procent mladých nemá zájem o život nebo dokonce zvažuje sebevraždu. Co je podle vás příčinou a lze nějak rostoucí trend alespoň zastavit?

Podle názoru odborníků z Národního ústavu duševního zdraví je nutné si uvědomit, že za sebevraždou většinou nestojí jediný důvod, ale spíše jejich kombinace. V případě předcházení sebevražd hraje klíčovou roli prevence. Nejúčinnější prevencí je otevřený dialog o duševním zdraví a poskytování adekvátní podpory lidem v krizových situacích. Předcházet sebevraždám znamená věnovat se duševnímu zdraví na všech úrovních společnosti.

Nyní se zeptám na infrastrukturu kraje. Co je pro vás hlavní prioritou?

V současné době má být hlavní prioritou kraje obnova stavu silnic II. a III. tříd a pokračování na přípravě zamýšleného železničního koridoru spojujícího Liberec s Prahou. Za důležité dále považuji pokračování v plánované výstavbě vodovodní sítě obcí na pomezí polských hranic zasažených negativními dopady těžby hnědého uhlí v dole Turów a samozřejmě pokračování ve výstavbě nového pavilonu urgentní medicíny Krajské nemocnice Liberec.

Jaký máte postoj k plánované výstavbě rychlostní silnice I/35 která povede na hranici Českého ráje a spojí Turnov s Jičínem?

Nová silnice, na kterou se čeká desítky let, výrazně zlepší a zrychlí spojení z Libereckého do Královéhradeckého kraje a zásadním způsobem odvede tranzitní dopravu z přilehlých obcí. Podle zpracované dokumentace by mělo dojít i k výraznému snížení emisí i hluku v dotčených obcích. Tento projekt jednoznačně podporuji a jsem rád, že se po mnoha letech dohadů a slibů dostal do fáze přípravy samotné realizace s termínem začátku stavby v roce 2029.

Už jste také nakousl úroveň železniční dopravy. Jak se stavíte k vybudování vysokorychlostní tratě mezi Libercem a Prahou?

V současné době železniční spojení Liberce s 87 kilometrů vzdálenou Prahou zamrzlo na cestovní rychlosti okolo 35 kilometrů v hodině s tím, že cestující ještě musí po cestě mezi vlaky přestoupit. Stav je takový, že páté největší město v ČR je jediné krajské město, které nemá elektrifikovanou trať a nemá přímé železniční spojení s hlavním městem. Současná jízdní doba je přibližně 191 minut s přestupem v Turnově. Železniční spojení mezi Libercem a hlavním městem České republiky je nyní stejné, jako bylo v roce 1938. Doba jízdy ani zdaleka neodpovídá současným nárokům na moderní železniční propojení regionů, a proto výstavbu železničního koridoru, který spojí Liberec s Prahou, plně podporuji.

Pracujete v Jablonci nad Nisou jako ředitel městské policie. Jaký je trend bezpečnosti v kraji?

Jako řediteli Městské policie Jablonec nad Nisou mi nepřísluší komentovat celkový trend bezpečnosti v kraji. Podle údajů zveřejněných Policejním prezidiem České republiky kriminalita v Libereckém kraji v roce 2023 meziročně poklesla a tento trend kopíruje celorepublikový vývoj. Tolik statistika, pokud však hovoříte s občany, ti vám řeknou, že se ve městech necítí bezpečně. Vadí jim hlučné skupinky poflakujících se nepřizpůsobivých, povalující se a žebrající bezdomovci společně všudypřítomnými uživateli narkotik. Sami vám řeknou, že po setmění se do centra města raději nevydají a i přes den pokud můžou, tak se centru vyhnou.

Výrazným způsobem by ke zlepšení bezpečnosti přispělo naplnění personálního stavu Policie České republiky, které se v Libereckém kraji dlouhodobě nedaří. Dle zprávy Policejního prezidia České republiky chybělo k 28. 5. 2024 v Libereckém kraji alarmujících 211 policistů. Řešení vidím v navýšení počtu strážníků a doplnění podstavu příslušníků Policie České republiky společně s nulovou tolerancí protiprávního jednání a nekompromisním vymáháním zákonnosti.

Co ještě je podle vás v kraji důležité řešit?

V SPD razíme zásadu nulové tolerance korupce a klientelismu, což se v rámci Libereckého kraje moc nedaří. Již jsem zmiňoval, že současný hejtman je trestně stíhán a na liberecké radnici je nově prošetřována kauza ovlivňování veřejných zakázek, ve které je obviněn i bývalý funkcionář liberecké ODS. Domnívám se, že u osob v politice a na exponovaných místech ve státní správě i samosprávě má platit presumpce viny. Tedy pravý opak toho, že o vině a trestu rozhoduje pouze a jen soud. Nedovedu si představit následky, pokud například uzná soud současného hejtmana vinného z jednání, které mu je kladeno za vinu. Případné zpochybnění již přijatých a uzavřených smluv a rozhodnutí by mohlo znamenat velký problém do budoucna.

3. července 2024