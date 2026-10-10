Komunální volby v České Lípě vyhrálo uskupení Živá Lípa, má deset mandátů v zastupitelstvu s 25 členy. V minulých volbách skončila Živá Lípa druhá se šesti mandáty a podílela se na vládě s hnutím ANO, které minulé volby vyhrálo a nyní skončilo druhé. Má rovněž deset mandátů.
Třetí ODS bude mít dva zastupitele, stejně jako čtvrtí Společně. Jednoho zastupitele získala SPD. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 33,41 procenta voličů.
Jitka Volfová (ANO), která poslední dvě volební období stála v čele města jako starostka, byla výsledkem zaskočena. "Myslím, že jsme toho odpracovali hodně. Ono to tak bývá, že prostě ta špička je vidět a všechno se sveze po ní. Ale Lípu máme rádi a pracovat pro ni nás vždycky bavilo a bude bavit dál," doplnila. Svůj díl na horším výsledku může mít podle ní i vliv politiky na celostátní úrovni. Pokračování koalice, která poslední čtyři roky v čele města stála, se nebrání. "Čekám, jestli se ozvou," dodala.
Ani lídr vítězného uskupení Živá Lípa Jakub Mencl takový výsledek nečekal: "Tuhle vítěznou zkušenost tady nemáme, sice jsme byli dvě volební období ve vedení města, vždycky jsme ale byli tím slabším partnerem." Mencl se chce postupně potkat se všemi subjekty, které se v České Lípě do zastupitelstva dostaly, případná spolupráce bude ale podle něj záležet i na personálním obsazení případných partnerů.
O podobě případné koalice zatím podle Mencla nediskutovali. Se současným výsledkem by spojení vítězného uskupení Živá Lípa s ANO bylo nejstabilnější a s 20 mandáty z 25 v zastupitelstvu také nejsilnější. Zcela vyloučit se ale nedá například ani spolupráce Živé Lípy s ODS a uskupením Společně, která by měla 14 mandátů, ale ani stejně velká koalice ANO s ODS a Společně.
Česká Lípa je s 36.400 obyvateli třetím největším městem v Libereckém kraji. Před čtyřmi lety vybírali voliči z 12 kandidátek, do zastupitelstva se dostalo rovněž pět uskupení. Volby tehdy vyhrálo ANO, které dostalo 40,79 procenta hlasů a obsadilo 13 z 25 míst v zastupitelstvu. Živá Lípa měla šest mandátů, SPD tři. Dva mandáty získalo Spolu a jeden uskupení PRO Českou Lípu. Hlasovalo 33,69 procenta voličů.
I když mohlo ANO vládnout samo, spojilo se s uskupením Živá Lípa, dohromady měla koalice 19 zastupitelů.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Živá Lípa 35,73 71.735 10
ANO 33,35 66.944 10
ODS 9,31 18.688 2
Společně 7,8 15.667 2
SPD 5,92 11.892 1
Piráti 3,55 7118 0
Přísaha 2,45 4916 0
Vaše Lípa 1,89 3796 0
zdroj: www.volby.cz