Volby v Jablonci nad Nisou znovu vyhrálo ANO, druzí jsou Starostové pro LK

Komunální volby v Jablonci nad Nisou podruhé vyhrálo hnutí ANO, získalo 26,93 procenta hlasů a obhájilo devět mandátů v zastupitelstvu, které má 30 členů. Druzí skončili Starostové pro Liberecký kraj se sedmi mandáty. Třetí ODS bude mít čtyři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 38,55 procenta voličů, což je podobná účast jako při minulých volbách.
Čtvrté Společně pro Jablonec má tři mandáty, tři zastupitele budou mít na pátém místě Piráti. Šestá je SPD se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Spolu se Sportovci se dvěma zastupiteli.
"Ve městě už začala koaliční vyjednávání," řekla ČTK Jana Hamplová, která vedla do voleb kandidátku Starostů pro Liberecký kraj. Přiznala, že takový výsledek nečekala. Starostové získali sedm mandátů, o čtyři víc než před čtyřmi lety, Hamplová navíc dostala nejvíc preferenčních hlasů ze všech kandidátů - 3783. "Voliči jasně rozhodli o tom, koho chtěj mít za primátorku," poznamenala.
"Je to neúspěch, musím říct, že mě ty výsledky dost překvapily, když si člověk představí, co se v tom městě ty čtyři roky dělo, tak to, jak to ohodnotili voliči, je pro mě záhadou," řekl ČTK krajský předseda ODS Petr Beitl, který byl v minulosti jabloneckým primátorem. Strana podle něj vede jednání se všemi subjekty, které se do zastupitelstva dostaly. "Každá varianta má svoje plusy a svoje minusy," dodal k možné koalici.
Vzhledem ke složení zastupitelstva se v Jablonci nabízí hned několik možných koalic. Zatímco před čtyřmi lety skončilo ANO navzdory vítězství v opozici, letos chce být úspěšnější. "Jsme schopní se bavit nad programem s kteroukoliv politickou stranou, s kterýmkoliv politickým subjektem," řekl lídr kandidátky Milan Kroupa. Za problematickou označil jen spolupráci s uskupením Společně pro Jablonec.
Jablonec nad Nisou je s 46.200 obyvateli druhým největším městem v Libereckém kraji, před čtyřmi lety se do zastupitelstva dostali zástupci sedmi z 11 politických uskupení. Po 28 letech tehdy poprvé prohrála volby ODS, letos se opět propadla a skončila až třetí, má jen čtyři zastupitele, o jednoho méně než před čtyřmi lety.
V roce 2022 zvítězilo s výrazným náskokem téměř deseti procentních bodů hnutí ANO, pro které hlasovalo 25,12 procenta voličů a v zastupitelstvu obsadilo devět ze 30 křesel. ODS získala pět mandátů, třetí SPD čtyři stejně jako čtvrtí Piráti a uskupení Společně pro Jablonec. Tři mandáty získali Starostové pro Liberecký kraj (SLK) a jednoho zastupitele mělo uskupení Pro Jablonec. K urnám tehdy přišlo 38,99 procenta voličů.
Koalici sestavili před čtyřmi lety navzdory porážce občanští demokraté, spojili se s Piráty, uskupením Společně pro Jablonec a SLK. Koalice měla těsnou většinu 16 mandátů, v čele města stál Miloš Vele z ODS.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 26,93 98.039 9
Starostové pro Liberecký kraj 21,56 78.478 7
ODS 14,52 52.851 4
Společně pro Jablonec 10,43 37.984 3
Piráti 9,95 36.234 3
SPD 6,93 25.224 2
Spolu se Sportovci 6,35 23.125 2
Správná cesta (Přísaha) 3,34 12.142 0
zdroj: www.volby.cz