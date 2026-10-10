Komunální volby v Liberci vyhráli Starostové pro Liberecký kraj (SLK), získali 14 mandátů v zastupitelstvu, které má 39 členů. Druhý skončil Lepší Liberec s 11 mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtá kandidátka Liberec otevřený lidem a Piráti má šest mandátů Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Hlasování se zúčastnilo 40,64 procenta voličů.
SPD, ODS, Liberecká 9, PRO, Libe!, DSZ a Česká strana asociálů nepřekročily potřebnou pětiprocentní hranici. V pátém největším městě se tak do zastupitelstva dostaly jen čtyři kandidátky, což je nejméně od pádu komunismu v roce 1989. Minimem dosud bylo v Liberci pět kandidátek z let 1990 a 2018.
Vítězné SLK získá většinu při vytvoření koalice s kterýmkoliv z tří dalších subjektů, které se dostalo do libereckého zastupitelstva. Lídr SLK Lukáš Hájek pro ČTK ale uvedl, že bližší mu bude širší koalice. "Tak skládat koalici například na dvacítku hlasů se přiznám, že moje osobní preference úplně není," řekl Hájek. Jednání začala už dnes, šlo ale jen o "úvodní oťukávání".
Před čtyřmi lety vybírali voliči v Liberci z deseti kandidátek, do zastupitelstva se jich dostalo šest. Volby vyhrálo hnutí SLK ve spojení s TOP 09 a KDU-ČSL, když získalo 28,21 procenta hlasů a obsadilo 12 z 39 míst v zastupitelstvu. Druhé bylo s odstupem dvou procentních bodů ANO a obsadilo 11 křesel. Třetí uskupení LOL, v němž se spojili Zelení a nezávislí kandidáti, získalo šest zastupitelů. Po čtyřech mandátech měly ODS a SPD a dva zastupitele měli Piráti.
K volbám tehdy přišlo 40,85 procenta voličů. V čele města stála poslední čtyři roky koalice, v níž se SLK spojilo s ANO a Piráty. Původně byla součástí koalice také ODS, po korupční kauze spojené s tehdejším lídrem a nyní již bývalým členem strany Petrem Židkem skončilo uskupení v dubnu 2024 v opozici. V čele města stál Jaroslav Zámečník z SLK, už loni ohlásil, že tento post obhajovat nebude.
Výsledky komunálních voleb v Liberci:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Starostové pro Liberecký kraj 28,36 323.217 14
Lepší Liberec 22,47 256.131 11
ANO 17,76 202.432 8
Liberec otevřený lidem a Piráti 12,69 144.630 6
SPD 4,6 52.388 0
ODS 4,26 48.608 0
Liberecká 9 4,17 47.549 0
PRO 3,54 40.365 0
Libe! 1,98 22.577 0
DSZ 0,11 1258 0
Česká strana asociálů 0,05 603 0
Zdroj: www.volby.cz