Volby v Semilech vyhrály Moje Semily, mají šest mandátů, druhé je ANO

Komunální volby v Semilech vyhrálo nové uskupení Moje Semily, získalo šest mandátů v zastupitelstvu, které má 21 členů. Druhé skončilo hnutí ANO rovněž se šesti mandáty. I třetí Volba pro Semily bude mít šest zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 48,34 procenta voličů. Lídr vítězného uskupení Moje Semily, které kandidovalo v komunálních volbách poprvé, Sebastian Kuršel takový výsledek nečekal.
Čtvrté Společně pro Semily má dva mandáty, jednoho zastupitele bude mít na pátém místě ODS.
"Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří šli volit, protože i ta volební účast se zvýšila oproti posledním volbám, takže lidé očividně chtějí změnu. A teď chceme zkusit sestavit koalici," řekl ČTK Kuršel, který je kulturním ředitelem společnosti Fabrika 1861.
Podle něj osloví všechna uskupení, která se dostala do zastupitelstva. Nejprve chce začít jednat se zástupci ANO a Volby pro Semily, kteří dosud město vedli. "To jsou ti první, se kterými se budu bavit, protože ti byli doteď u kormidla. Mnoho věcí tady udělali dobře, ale myslím si, že i oni potřebují nový svěží vítr," dodal Kuršel.
Spokojený s výsledkem byl lídr kandidátky ANO a dosavadní místostarosta města a poslanec David Pražák. "I když to teď bude asi trošku složitější. Jsme tam tři subjekty, které mají stejný počet mandátů. Uvidíme, co se s tím bude dít dál," řekl Pražák ČTK.
I když s fungováním dosavadní radniční koalice byl spokojený, chce jednat i s vítězem voleb. "My jsme se před začátkem voleb netajili tím, že bychom chtěli pokračovat v projektech, které tady máme nastartované. A samozřejmě ten výsledek, který je, tak znamená to, že bychom měli nějakým způsobem spolupracovat. Ale nechceme se vymezovat, že někdo dá dohromady nějakou většinu, a pak toho, kdo vyhrál, odstrčí. To není úplně moje strategie," dodal.
To, že je vše otevřené, řekl i lídr Volby pro Semily Tomáš Sábl. "Já osobně jsem čekal, že uděláme sedm mandátů, takže to není o tolik horší výsledek. Voliči svoji vůli vyjádřili. Teď to bude o tom poskládat nějakou koalici. Uvidíme, jestli zůstaneme v koalici nebo půjdeme do opozice. To je otázka. Všechno je teď otevřené," řekl ČTK Sábl, který je místostarostou města.
Semily jsou s 8000 obyvateli nejmenším z okresních měst v Libereckém kraji. Před čtyřmi lety tam voliči vybírali z pěti kandidátek, uspěly všechny. Zvítězila Volba pro Semily, pro kterou hlasovalo 32 procent voličů, získala sedm míst z 21 v zastupitelstvu stejně jako druhé ANO. Po třech zastupitelích měla uskupení SPOLU a uskupení ODS s podporou KDU-ČSL, jedno místo obsadila KSČM s nezávislými. K volbám přišlo 43,60 procenta voličů. Třetí období stála v čele města Lena Mlejnková z Volby pro Semily, které se podařilo vyjednat širokou spolupráci stran bez koaliční smlouvy. Už předloni ale Mlejnková po úspěchu v senátních volbách oznámila, že na starostku znovu kandidovat nebude.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Moje Semily 28,28 16.722 6
ANO 27,56 16.300 6
Volba pro Semily 24,41 14.434 6
Společně pro Semily 8,19 4843 2
ODS 7,32 4330 1
Stačilo! 4,24 2507 0
zdroj: www.volby.cz