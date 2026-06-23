Vratislavice nad Nisou hostí pivovarské slavnosti

To přinesou sobotní Pivovarské slavnosti v areálu Pivovaru Konrad ve Vratislavicích nad Nisou.
Vystoupí Rocktime, Děda Mládek Illegal Band, Totální nasazení, Vitacit a Tři sestry Revival.
Akce začíná ve 14 hodin, možná je i prohlídka pivovaru.
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To přinesou sobotní Pivovarské slavnosti v areálu Pivovaru Konrad ve Vratislavicích nad Nisou.
Vystoupí Rocktime, Děda Mládek Illegal Band, Totální nasazení, Vitacit a Tři sestry Revival.
Akce začíná ve 14 hodin, možná je i prohlídka pivovaru.
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