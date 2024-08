Exotická kyselka z Vratislavic táhne, firmě Kitl vzrostly tržby o 12 procent

Citronovou a pomerančovou minerální vodu z Vratislavic nově doplnila exotická chuť maracuji. V květnu se poprvé objevila na pultech, nyní už lahve s purpurovými víčky plní přepravky milovníků minerálek, kteří si pro ně neváhají zajet do podnikové prodejny Vratislavické kyselky.

„Popularitu maracuji jsme si odzkoušeli už vloni při vydání limitované edice Kitl Syrob Maracuja, po kterém se jen zaprášilo. I reakce na maracujovou kyselku jsou úžasné,“ pochvaluje si jednatel společnosti Kitl Jan Vokurka.

Na maracuju, známou také pod názvy mučenka či passion fruit, vsadili v domnění, že tropické příchutě aktuálně spotřebitele táhnou, což se potvrdilo. „Češi v poslední době hodně cestují. Právě v zahraničí se s těmito plodinami setkávají a chtějí je pak mít k dispozici i doma,“ myslí si Vokurka.

O tom, že si lidé ke kyselce našli cestu – třeba i ve velkých obchodních řetězcích, kam ji výrobce dodává – svědčí loňské statistiky. Jablonecká společnost, jíž se podle zakladatele Vokurky daří, dosáhla loni na tržbách 118 milionů korun. Firma Kitl zaměstnává čtyřicet stálých zaměstnanců a deset externistů. Od roku 2007 se specializuje na výrobu bylinných a ovocných sirupů a předloni znovu probudila k životu zchátralý areál vratislavické kyselky.

15. srpna 2023

„Oproti roku 2022 jsme loni prodali sedmkrát tolik lahví kyselky. Ale tím, že nestojí tolik, tak to v obratu zdaleka není to největší číslo. Díky sirupům tu můžeme být, ty nás táhnou ekonomicky,“ připouští Vokurka. Loni Kitl prodal 1,5 milionu lahví, z toho třetina z nich obsahovala Vratislavickou kyselku. Ta je bohatá na kyselinu křemičitou, což ji na českém trhu odlišuje.

Kromě víčka v barvě příchuti a originální etikety je pro kyselku typická i skleněná lahev. Některé obchodní řetězce, které dávají přednost plastu, dodnes odrazuje těžký, rozbitný a vratný obal od spolupráce. Některé si potrpí na to, aby zákazníkům nabízely pouze obaly, které se netříští a nedají snadno rozbít.

„Jít do skla bylo nejdražší rozhodnutí, co jsem udělal. Bylo to rozhodnutí asi za 40 milionů korun. Na úplném začátku se musíte rozhodnout, kterou cestou půjdete, jestli cestou PET lahví nebo vratných skleněných lahví. A to určí všechny vaše kroky na dalších 10 až 20 let,“ vypráví Vokurka.

Ve světle diskusí o zálohování PET lahví, o udržitelnosti, mikroplastech a ekologii si však stojí za svým rozhodnutím i dnes: „Jsem naopak strašně rád, že jsme se toho nebáli.

„Přestože jde o takřka neviditelnou investici, kvůli významnému nárůstu zákazníků musela firma pořídit dalších lahve a přepravky. „Ve vratných obalech máme hrozně moc peněz,“ zdůvodňuje Vokurka, proč se momentálně Kitl nepouští do velkých investic. „Také jsme koupili dva náklaďáky za celkem pět milionů korun. Ono se to nezdá,“ konstatuje.

Teplé počasí a letní dny firmě svědčí, za první pololetí 2024 tržby vzrostly asi o dvanáct procent. Už nyní je však jisté, že se kvůli jarním mrazům bude brzy potýkat s vysokými cenami za ovoce.

„Do našich sirupů používáme hodně ovocných šťáv a ceny ovoce – jablek, hroznů, pomerančů – jdou neuvěřitelně nahoru. Teď se sklízí maliny, u černého rybízu jsou nárůsty snad pětinásobné,“ vypočítává zhrozený Vokurka. Sirupy Kitl se vyváží i do zahraničí, například do Německa, Estonska či Irska.