Výrobce Vratislavické kyselky ukázal, jak opraví zámeček. Potrvá to však roky

„Opravovat budeme ve dvou fázích, odhaduji to na tři až osm let,“ poznamenal jednatel společnosti Kitl Jan Vokurka. Předpokládá, že investice přesáhnou sto milionů korun.
K dispozici má stavebněhistorický průzkum, statickou zprávu i kompletní 3D scan objektu. Z nich je patrné, že vícero částí je v havarijním stavu. Proto je bude nutné strhnout.
„Nicméně naším cílem je spojit staré a nové a dát zámečku nový život. Věřím, že se nám to povede,“ svěřil Vokurka. Společnost, která před třemi lety vrátila Vratislavickou kyselku na trh, si však nejprve musí na rekonstrukci zámečku vydělat. Přednost proto mají všechny výrobní a provozní stavby, jako je expediční sklad či most nebo doplnění technologií.
Lázeňskou budovu ve Vratislavicích, která se později stala symbolem minerálky, navrhl koncem 19. století architekt Ernst Schäfer.
„V tuto chvíli je rekonstrukce zámečku ve stavu rozpracovanosti, studie není dokončená,“ sdělil Vokurka, podle nějž místní lázeňský provoz skončil za první světové války.
„Od té doby byla budova mnohokrát přestavěna a doplněna dalšími stavbami. Až do konce 80. let minulého století byl zámeček využívaný pro plnírenský provoz. Od té doby chátrá,“ uzavřel.
Areál kyselky ve Vratislavicích koupila společnost Kitl v roce 2018 a postupně jej obnovuje.