Výrobce Vratislavické kyselky ukázal, jak opraví zámeček. Potrvá to však roky

Lada Válková
  7:42aktualizováno  7:42
Regionální výrobce sirupů Kitl představil, jak bude vypadat opravená budova zámečku, která dominuje areálu kyselky ve Vratislavicích nad Nisou. Vizualizace, jež zpracoval OTA ateliér, naznačují, že v budově s věží vznikne prodejna, malé muzeum, prostor pro degustaci, kanceláře i zázemí provozu firmy.
Vizualizace, jež zpracoval OTA ateliér, naznačují, že v budově s věží vznikne prodejna i malé muzeum.

Vizualizace, jež zpracoval OTA ateliér, naznačují, že v budově s věží vznikne prodejna i malé muzeum. | foto: OTA ateliér

Vizualizace, jež zpracoval OTA ateliér, naznačují, že v budově s věží vznikne prodejna i malé muzeum.
Vizualizace, jež zpracoval OTA ateliér, naznačují, že v budově s věží vznikne prodejna i malé muzeum.
Vizualizace, jež zpracoval OTA ateliér, naznačují, že v budově s věží vznikne prodejna i malé muzeum.
Vizualizace, jež zpracoval OTA ateliér, naznačují, že v budově s věží vznikne prodejna i malé muzeum.
20 fotografií

„Opravovat budeme ve dvou fázích, odhaduji to na tři až osm let,“ poznamenal jednatel společnosti Kitl Jan Vokurka. Předpokládá, že investice přesáhnou sto milionů korun.

K dispozici má stavebněhistorický průzkum, statickou zprávu i kompletní 3D scan objektu. Z nich je patrné, že vícero částí je v havarijním stavu. Proto je bude nutné strhnout.

„Nicméně naším cílem je spojit staré a nové a dát zámečku nový život. Věřím, že se nám to povede,“ svěřil Vokurka. Společnost, která před třemi lety vrátila Vratislavickou kyselku na trh, si však nejprve musí na rekonstrukci zámečku vydělat. Přednost proto mají všechny výrobní a provozní stavby, jako je expediční sklad či most nebo doplnění technologií.

Vratislavická kyselka slaví rok od vzkříšení, primárně ji stáčejí do skla

Lázeňskou budovu ve Vratislavicích, která se později stala symbolem minerálky, navrhl koncem 19. století architekt Ernst Schäfer.

„V tuto chvíli je rekonstrukce zámečku ve stavu rozpracovanosti, studie není dokončená,“ sdělil Vokurka, podle nějž místní lázeňský provoz skončil za první světové války.

„Od té doby byla budova mnohokrát přestavěna a doplněna dalšími stavbami. Až do konce 80. let minulého století byl zámeček využívaný pro plnírenský provoz. Od té doby chátrá,“ uzavřel.

Vratislavická kyselka slaví 120 let. Její areál však žalostně chátrá

Areál kyselky ve Vratislavicích koupila společnost Kitl v roce 2018 a postupně jej obnovuje.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Výrobce Vratislavické kyselky ukázal, jak opraví zámeček. Potrvá to však roky

Regionální výrobce sirupů Kitl představil, jak bude vypadat opravená budova zámečku, která dominuje areálu kyselky ve Vratislavicích nad Nisou. Vizualizace, jež zpracoval OTA ateliér, naznačují, že v...

30. srpna 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Odměna za péči o krajinu. V biotopu hnízdí vzácní ptáci a spásají jej divocí koně i skot

Postupně sečou a v těchto dnech začali i s prořezáváním dřevin. Pracovníci Kozmických ptačích luk připravují unikátní biotop mezi Kozmicemi a Dolním Benešovem na podzimní tah ptáků. Zároveň tvoří...

30. srpna 2025  7:42,  aktualizováno  7:42

Spor nejen hudební. Škola zve na Michala Davida, Hradec na Tata Bojs a drony

Ve vyřizování účtů mezi hradeckou koalicí a opozicí se proměnila režie posledního prázdninového dne, který měl být diváckým vrcholem oslav 800 let města. Důvodem střetu se stal nedělní koncert...

30. srpna 2025  7:42

Letecká show v Olomouci. Neředínské letiště poprvé hostí prestižní mezinárodní soutěž

V soutěžní arénu pro obří modely letadel se už v pátek ráno proměnilo letiště v olomoucké části Neředín, které do neděle poprvé hostí prestižní mezinárodní soutěž Extreme Flight Championships. Své...

30. srpna 2025  7:02,  aktualizováno  7:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

S létem se v Lanškrouně rozloučí piknikem

Kulturní centrum Lanškroun zve v neděli 31. srpna do zámeckých zahrad na pohodové rozloučení s prázdninami.

30. srpna 2025  5:48

Skupina Lucie na koncertu v Poděbradech přivítala na jevišti Jiřího Suchého

Skupina Lucie s novým zpěvákem Viktorem Dykem v Poděbradech v rámci mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack představila program Lucie...

29. srpna 2025  23:35,  aktualizováno  23:35

Soutěž na mezigenerační centrum v Táboře vyhráli architekti Neuhäusl a Hunal

Architektonickou soutěž na Mezigenerační centrum Osmička v Táboře vyhrálo architektonické studio Neuhäusl Hunal s. r. o. Vedení města chce přebudovat bývalou...

29. srpna 2025  18:25,  aktualizováno  18:25

Liberec neví, kdy bude moci zprovoznit veřejnou toaletu, nemá ji od koho převzít

Liberec zatím neví, kdy bude moci zprovoznit nedávno dokončenou veřejnou samočisticí toaletu na Sokolovském náměstí v horním centru. Kvůli náhlému úmrtí...

29. srpna 2025  18:18,  aktualizováno  18:18

Hromadná nehoda šesti aut uzavřela tunel na D8. Dálnice je již průjezdná

Nehoda šesti aut v tunelu Panenská u Petrovic na Ústecku uzavřela zhruba na 3,5 hodiny dálnici D8 ze směru z Německa na Prahu. Srazila se tři osobní a tři nákladní auta, řekla mluvčí policie Ilona...

29. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  19:19

Za historií i tajemstvím s Bílou paní na Svojanově

O víkendu 30. a 31. srpna se děti mohou těšit na poslední prázdninové prohlídky hradu Svojanov s Bílou paní.

29. srpna 2025  18:51

Do školních lavic ve Zlínském kraji usedne 5800 prvňáků, méně než loni

V pondělí usedne poprvé do školních lavic ve Zlínském kraji zhruba 5800 dětí. Oproti loňsku je to přibližně o 400 prvňáků méně. Do prvních ročníků denního...

29. srpna 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Stonava odmítá centrum odpadů, projekt chce zastavit i soudní cestou

Vedení Stonavy na Karvinsku odmítá plánovanou stavbu centra na svoz a zpracování odpadu na svém území. V areálu bývalého Dolu Darkov, závodu 9. květen, ho chce...

29. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.