S omrzlýma nohama jsem ho nemohl ani kopnout, žádal vrah marně o obnovu řízení

„Nebyly shledány důvody pro obnovu řízení,“ uvedl předseda senátu Richard Skýba. Proti rozhodnutí soudu si podal Lipenský stížnost.

Kvůli vraždě byli před 12 lety odsouzeni tři muži. U soudů před lety přiznali, že měli v plánu loupež, odmítali ale, že by chtěli seniora zabít. Loupež naplánoval Josef Husička, který oběť znal osobně. Domluvil se s Ladislavem Olahem a Lipenským, jimž řekl, že v bytě najdou peníze a zlato. Organizátor při akci čekal ve voze.

Olah s Lipenským seniora podle obžaloby povalili na podlahu, zbili a omotali mu obličej páskou. Kvůli věku a zdravotnímu stavu se muž nedokázal bránit. Příčinou smrti bylo udušení zvratky a krví. Utrpěl také mnoho podlitin a měl zlomené žebro. Pachatelé si z bytu odnesli 1 200 korun a dva telefony. Lipenský a Olah byli potrestáni 17 lety vězení, Husička osmi.

Lipenský podle odsuzujícího rozsudku seniora kopl do žebra a dvakrát šlápl i na hlavu. U soudu ve čtvrtek řekl, že do ležícího muže kopl jednou, a to slabě, když se lekl zvuku lahve, kterou odsunul bránící se senior. Lipenský tvrdil, že nešlo o silnou ránu, neboť měl omrzliny nohou.

Omrzliny by zanechaly trvalé stopy

„Měl jsem černé nohy, neměl v nich sílu,“ řekl. Tvrdil, že stěží mohl chodit, měl slezlé nehty a doktor mu řekl, že kdyby se neléčil, tak by přišel o prsty. Jeho tvrzení o černofialových prstech na nohou mu ale ve čtvrtek dosvědčila jen jeho sestra, potvrzení od lékaře o léčení omrzlin nebyl schopen doložit. Ani nevysvětlil, proč o omrzlinách nemluvil už dříve on, ani nikdo z jeho kompliců.

Podle soudce není ani v záznamech zdravotní pojišťovny nic o tom, že by se Lipenský léčil s omrzlinami. „Je nesmyslné, že by lékař nevykázal tento úkon,“ uvedl Skýba. Žádné poranění nohou podle něj nebylo zjištěno ani při zdravotní prohlídce při zadržení Lipenského, což bylo zhruba měsíc po vraždě seniora.

„Omrzliny zanechávají trvalé stopy,“ řekl soudce. Proti tvrzení Lipenského, že jen stěží mohl chodit, svědčilo i to, že zavražděný senior bydlel v desátém patře domu. Nahoru oba pachatelé vyšli po schodech.