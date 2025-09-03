Neklovi podle verdiktu také mimo jiné doporučoval další lidi, kteří by se mohli na únosu podílet. Neklovi soudy už dříve pravomocně potvrdily 12 let vězení. Rozsypal tvrdí, že nevěděl, že účty měly sloužit k trestné činnosti.
Nekl plánoval unést developera, jenž patří mezi stovku nejbohatších Čechů. Od podnikatele chtěl podle soudů získat desítky milionů korun. Nekl se před soudy domáhal osvobození – podle něj šlo jen o řeči, které nemyslel vážně. Justice ale konstatovala, že k přípravě únosu činil konkrétní kroky a hledal komplice. Usvědčily ho mimo jiné odposlechy.
Kdysi vraždil, teď dostal invalida 12 let za přípravu únosu bohatého podnikatele
Rozsypala soudy potrestaly za pomoc k přípravě trestných činů zbavení osobní svobody a vydírání. Konstatovaly, že pouze založením účtů by ještě znaky trestnosti nenaplnil, jeho další jednání už tak ale kvalifikovat lze. Nekla v přípravě muž podle soudu psychicky podporoval, navrhoval mu další komplice nebo vymýšlel, kde by si mohli peníze z výkupného předat. Rozsypalovi hrozilo až 16 let vězení.
Rozsypal vinu odmítá. Podle jeho obhájce nebyly v hlavním líčení předloženy jakékoli důkazy, které by jeho vinu prokazovaly. Rozsypal podle něj přestal s Neklem komunikovat poté, co se dozvěděl že by mohl chtít spáchat závažnou trestnou činnost. Poukázal také na to, že Rozsypala původně liberecký krajský soud obžaloby zprostil, trest vězení mu uložil až po zásahu vrchního soudu.
„Jak pan státní zástupce tvrdil, že jsem byl seznámený s únosy, to pravda není,“ řekl dnes soudu Rozsypal. Nekl mu prý tvrdil, že mu na účty pošle peníze se Slovenska, které má vybrat v české měně. Jména lidí, které podle soudu doporučoval jako možné komplice, Neklovi podle svých slov řekl, aby ho přestal obtěžovat.
Invalidu soudí za přípravu únosu, kdysi dostal za čtyři vraždy v cizině 40 let
Odvolací soud dnes konstatoval, že ještě při zakládání účtů Rozsypal nevěděl, odkud mají peníze pocházet, později se to ale od Nekla dozvěděl. Trest pro Rozsypala zahrnuje i roční vězení za maření výkonu úředního rozhodnutí.
Nekl byl v minulosti odsouzený za podíl na čtyřech vraždách v Srbsku mezi lety 1998 a 1999. V jednom případě zavraždili řidiče turistické kanceláře a dalšího muže, aby získali autobus, který pak prodali. Při další výpravě do Srbska Nekl se spolupachatelem zavraždili řidiče kamionu i jeho spolujezdce, opět ve snaze získat peníze prodejem vozidla. Za podíl na čtyřech vraždách poslaly srbské soudy Nekla do vězení na 40 let. Po přesunutí do české věznice se muž dočkal snížení trestu na 25 let, v roce 2021 byl pak podmíněně propuštěn.